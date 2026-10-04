Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο σκάφος στη Βόρεια Εύβοια – Σώοι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ιστιοφόρο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών Βόρειας Εύβοιας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος, ένα ιδιωτικό σκάφος, καθώς και ένα παραπλέον φορτηγό πλοίο, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες του ιστιοφόρου είναι καλά στην υγεία τους και κατάφεραν να εξέλθουν με ασφάλεια στη στεριά, με τη χρήση βοηθητικού σκάφους και τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και η έκταση των ζημιών στο ιστιοφόρο, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι βόρειοι, έντασης 4 μποφόρ.