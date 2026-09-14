Πετρέλαιο: Κοντά στα 107 δολάρια το Brent – Νέα πίεση μετά το κλείσιμο σαουδαραβικού αγωγού

Snapshot Το Brent κινείται ανοδικά στις ασιατικές αγορές, πλησιάζοντας τα 107 δολάρια το βαρέλι λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων στη Σαουδική Αραβία.

Ο αγωγός East-West στη Σαουδική Αραβία έκλεισε προσωρινά μετά από επιθέσεις με drones, διακόπτοντας τη μεταφορά περίπου 7 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως.

Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία επαναλειτουργίας του αγωγού, δημιουργώντας αβεβαιότητα στην αγορά.

Αναβλήθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και χωρών του Κόλπου για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας περαιτέρω αβεβαιότητα στην προσφορά πετρελαίου.

Το αμερικανικό αργό επίσης σημειώνει άνοδο, αντανακλώντας την ευρύτερη ανησυχία για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Snapshot powered by AI

Με άνοδο ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στις αγορές πετρελαίου της Ασίας, με το Brent, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και την Ελλάδα, να κινείται προς τα 107 δολάρια το βαρέλι.

Λίγο μετά τις 05:00 ώρα Ελλάδας, το Brent βρισκόταν στα 106,824 δολάρια, ενισχυμένο κατά 2,12%, ενώ το αμερικανικό αργό κινούνταν στα 102,199 δολάρια, με άνοδο 2,15%.

Η νέα άνοδος έρχεται μετά τα ισχυρά κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας, όταν το Brent ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 9%, και συνδέεται κυρίως με τις εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία.

Η Ριάντ ανέστειλε τη λειτουργία του αγωγού East-West μετά από επιθέσεις με drones, διακόπτοντας προσωρινά μία από τις βασικές εναλλακτικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ. Ο αγωγός μεταφέρει αργό προς λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας και έχει δυναμικότητα περίπου 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα επαναλειτουργήσει.

Την ίδια ώρα, αναβλήθηκαν και οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και χωρών του Κόλπου για τη δημιουργία προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η αναβολή προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας σε μια αγορά που παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη στις εξελίξεις στην περιοχή.