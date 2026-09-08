Τραμπ: «Μετά τη νίκη επί του Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατακόρυφα»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα μετά τη νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν.

Προέβλεψε ότι η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ θα μειωθεί αρχικά στα 3 δολάρια το γαλόνι και ενδεχομένως κάτω από τα 2 δολάρια.

Σύνδεσε την αποκλιμάκωση των τιμών με το τέλος της σύγκρουσης και την αμερικανική νίκη.

Επανέλαβε τη θέση ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, δικαιολογώντας τη στρατιωτική στάση των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μόλις ολοκληρωθεί η σύγκρουση με το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε, επικρατήσουν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι τιμές της ενέργειας θα πέσουν «κατακόρυφα», εκτιμώντας ότι η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ θα υποχωρήσει αρχικά στα 3 δολάρια το γαλόνι και στη συνέχεια ακόμη και κάτω από τα 2 δολάρια.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αποκλιμάκωση θα είναι γρήγορη, συνδέοντάς την άμεσα με το τέλος της σύγκρουσης και με μια, κατά τον ίδιο, αμερικανική νίκη επί του Ιράν.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», μία από τις βασικές θέσεις που προβάλλει η Ουάσιγκτον για να δικαιολογήσει τη στρατιωτική της στάση απέναντι στο Ιράν.