Τραμπ: «Μετά τη νίκη επί του Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατακόρυφα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι με το τέλος της σύγκρουσης οι τιμές της ενέργειας θα αποκλιμακωθούν γρήγορα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: «Μετά τη νίκη επί του Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατακόρυφα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα μετά τη νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν.
  • Προέβλεψε ότι η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ θα μειωθεί αρχικά στα 3 δολάρια το γαλόνι και ενδεχομένως κάτω από τα 2 δολάρια.
  • Σύνδεσε την αποκλιμάκωση των τιμών με το τέλος της σύγκρουσης και την αμερικανική νίκη.
  • Επανέλαβε τη θέση ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, δικαιολογώντας τη στρατιωτική στάση των ΗΠΑ.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μόλις ολοκληρωθεί η σύγκρουση με το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε, επικρατήσουν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι τιμές της ενέργειας θα πέσουν «κατακόρυφα», εκτιμώντας ότι η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ θα υποχωρήσει αρχικά στα 3 δολάρια το γαλόνι και στη συνέχεια ακόμη και κάτω από τα 2 δολάρια.

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Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αποκλιμάκωση θα είναι γρήγορη, συνδέοντάς την άμεσα με το τέλος της σύγκρουσης και με μια, κατά τον ίδιο, αμερικανική νίκη επί του Ιράν.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», μία από τις βασικές θέσεις που προβάλλει η Ουάσιγκτον για να δικαιολογήσει τη στρατιωτική της στάση απέναντι στο Ιράν.

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