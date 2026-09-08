Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων – «Να ακολουθήσουν το παράδειγμά του»

Snapshot Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς για την υποστήριξή τους στους Χριστιανούς και τις επισκέψεις τους στον Πανάγιο Τάφο.

Ο Θεόφιλος χαρακτήρισε την επίσκεψη του Τραμπ στον Ναό της Αναστάσεως το 2017 ως ιδιαίτερα σημαντική και του απένειμε τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου.

Ο Πατριάρχης τόνισε ότι ο Πανάγιος Τάφος είναι η καρδιά της χριστιανικής πίστης και κάλεσε τους ηγέτες να τον επισκέπτονται ως ένδειξη σεβασμού.

Υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας του Status Quo και της ελεύθερης πρόσβασης στους ιερούς τόπους στους Αγίους Τόπους και τη Μέση Ανατολή.

Έκανε έκκληση προς κυβερνήσεις και διεθνείς θεσμούς να ενισχύσουν την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων που υφίστανται διώξεις παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε στο Truth Social άρθρο του Breitbart με συνέντευξη του Ελληνορθόδοξου Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ΄, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στις επισκέψεις του Αμερικανού προέδρου και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στον Πανάγιο Τάφο όσο και στην ανάγκη προστασίας των Χριστιανών που αντιμετωπίζουν διώξεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την επίσκεψη του Τραμπ στον Ναό της Αναστάσεως το 2017, κατά την πρώτη προεδρική του θητεία, ενώ αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε μαζί του το φετινό καλοκαίρι στον Λευκό Οίκο.

Όπως είπε, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Χριστιανοί στους Αγίους Τόπους και στη Μέση Ανατολή, η προστασία του Status Quo και η ελεύθερη πρόσβαση στους ιερούς τόπους.

Ο Πατριάρχης ανέφερε ακόμη ότι απένειμε στον Τραμπ την ανώτατη τιμητική διάκριση του Πατριαρχείου, τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου, σημειώνοντας ότι θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο υποστηρικτή της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας των Χριστιανών.

«Ο Πανάγιος Τάφος είναι η καρδιά της πίστης μας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επίσκεψη του Τζέι Ντι Βανς στον Πανάγιο Τάφο τον Οκτώβριο του 2025.

«Όταν οποιοσδήποτε πολιτικός ή θρησκευτικός ηγέτης επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ, ζητώ με σεβασμό να επισκέπτεται και τον Πανάγιο Τάφο. Είναι η καρδιά της πίστης μας – ο τόπος της Σταύρωσης και της Ανάστασης», ανέφερε.

Ο Θεόφιλος Γ΄ υπογράμμισε ότι ο Ναός της Αναστάσεως δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό μνημείο, αλλά «ζωντανή μαρτυρία της Ανάστασης» και έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος για τους Χριστιανούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αναφέρθηκε επίσης στα σημαντικότερα σημεία του ναού, μεταξύ των οποίων ο Γολγοθάς, η Αποκαθήλωση και το Ιερό Κουβούκλιο που περικλείει τον Τάφο του Χριστού.

Έκκληση για την προστασία των Χριστιανών

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στάθηκε στις διώξεις που εξακολουθούν να υφίστανται χριστιανικές κοινότητες σε διάφορες χώρες και κάλεσε τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς θεσμούς να ενισχύσουν τη φωνή όσων πλήττονται λόγω της πίστης τους.

Ως παραδείγματα ηγετών που, κατά την άποψή του, έχουν υπερασπιστεί τους Χριστιανούς, ανέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας.

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