Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων – «Να ακολουθήσουν το παράδειγμά του»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε στο Truth Social συνέντευξη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ΄ στο Breitbart, στην οποία ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων καλεί τους ηγέτες του κόσμου να επισκέπτονται τον Πανάγιο Τάφο και επαινεί τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Τζέι Ντι Βανς για τη στάση τους απέναντι στους Χριστιανούς.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων – «Να ακολουθήσουν το παράδειγμά του»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς για την υποστήριξή τους στους Χριστιανούς και τις επισκέψεις τους στον Πανάγιο Τάφο.
  • Ο Θεόφιλος χαρακτήρισε την επίσκεψη του Τραμπ στον Ναό της Αναστάσεως το 2017 ως ιδιαίτερα σημαντική και του απένειμε τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου.
  • Ο Πατριάρχης τόνισε ότι ο Πανάγιος Τάφος είναι η καρδιά της χριστιανικής πίστης και κάλεσε τους ηγέτες να τον επισκέπτονται ως ένδειξη σεβασμού.
  • Υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας του Status Quo και της ελεύθερης πρόσβασης στους ιερούς τόπους στους Αγίους Τόπους και τη Μέση Ανατολή.
  • Έκανε έκκληση προς κυβερνήσεις και διεθνείς θεσμούς να ενισχύσουν την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων που υφίστανται διώξεις παγκοσμίως.
Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε στο Truth Social άρθρο του Breitbart με συνέντευξη του Ελληνορθόδοξου Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ΄, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στις επισκέψεις του Αμερικανού προέδρου και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στον Πανάγιο Τάφο όσο και στην ανάγκη προστασίας των Χριστιανών που αντιμετωπίζουν διώξεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

trutruth-79.png

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την επίσκεψη του Τραμπ στον Ναό της Αναστάσεως το 2017, κατά την πρώτη προεδρική του θητεία, ενώ αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε μαζί του το φετινό καλοκαίρι στον Λευκό Οίκο.

Όπως είπε, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Χριστιανοί στους Αγίους Τόπους και στη Μέση Ανατολή, η προστασία του Status Quo και η ελεύθερη πρόσβαση στους ιερούς τόπους.

Ο Πατριάρχης ανέφερε ακόμη ότι απένειμε στον Τραμπ την ανώτατη τιμητική διάκριση του Πατριαρχείου, τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου, σημειώνοντας ότι θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο υποστηρικτή της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας των Χριστιανών.

«Ο Πανάγιος Τάφος είναι η καρδιά της πίστης μας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επίσκεψη του Τζέι Ντι Βανς στον Πανάγιο Τάφο τον Οκτώβριο του 2025.

«Όταν οποιοσδήποτε πολιτικός ή θρησκευτικός ηγέτης επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ, ζητώ με σεβασμό να επισκέπτεται και τον Πανάγιο Τάφο. Είναι η καρδιά της πίστης μας – ο τόπος της Σταύρωσης και της Ανάστασης», ανέφερε.

Ο Θεόφιλος Γ΄ υπογράμμισε ότι ο Ναός της Αναστάσεως δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό μνημείο, αλλά «ζωντανή μαρτυρία της Ανάστασης» και έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος για τους Χριστιανούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αναφέρθηκε επίσης στα σημαντικότερα σημεία του ναού, μεταξύ των οποίων ο Γολγοθάς, η Αποκαθήλωση και το Ιερό Κουβούκλιο που περικλείει τον Τάφο του Χριστού.

Έκκληση για την προστασία των Χριστιανών

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στάθηκε στις διώξεις που εξακολουθούν να υφίστανται χριστιανικές κοινότητες σε διάφορες χώρες και κάλεσε τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς θεσμούς να ενισχύσουν τη φωνή όσων πλήττονται λόγω της πίστης τους.

Ως παραδείγματα ηγετών που, κατά την άποψή του, έχουν υπερασπιστεί τους Χριστιανούς, ανέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μετά τη νίκη επί του Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κατακόρυφα»

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ έφυγαν… οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο επέστρεψαν

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων – Ο Θεόφιλος Γ΄ κάλεσε τους ηγέτες να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και να επισκεφθούν τον Πανάγιο Τάφο

03:12ΕΛΛΑΔΑ

Μοιραίο μπάνιο για δύο ηλικιωμένους σε Πιερία και Χαλκιδική

02:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Για λίγο ακόμα η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί με θαλάσσια ζώνη αποκλεισμού στον Περσικό Κόλπο – Νέα προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ

01:58ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Δείτε ποιες μέρες «πέφτουν»

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αλγερία: 10 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε καραμπόλα με 11 οχήματα

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν ζητά ευρωπαϊκή απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο αντίπαλος του Νετανιάχου ανεβάζει τους τόνους ενόψει των εκλογών – Τον κατηγορεί ότι δίνει προτεραιότητα στην πολιτική του επιβίωση

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Έκλεισαν οχτώ αεροδρόμια από την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου – Τουλάχιστον 170.000 επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μια πίτσα, δύο ποτήρια κρασί και η θάλασσα για θέα

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Μυριοκεφάλων: Το μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας στο Ρέθυμνο

23:42ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι ζωντανός»: Έκπληκτοι αστυνομικοί βρίσκουν επιζώντα στο κατεστραμμένο αυτοκίνητο από το αεροσκάφος της Amazon

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός από παραλία στο Καστρί Λουτρό

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τον ξυλοκόπησαν για ένα παλιό ψυγείο και μια κουζίνα

23:13LIFESTYLE

Φίλιππος Πλιάτσικας για την περίοδο που σκέφτηκε να αφήσει τη μουσική: «Είχα πάρει άλλη κατεύθυνση»

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νεκρός στο διαμέρισμά του γνωστός δικηγόρος – Τον αναζητούσαν για μέρες

22:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Στόχος του Σαμαρά είναι ο Μητσοτάκης – Λέει ό,τι τον βολεύει, πληγώνει την παράταξη»

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:15ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Ρέμος – «Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απαντά το υπουργείο Πολιτισμού για τη σκηνή στη Θεσσαλονίκη

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι αγόρασε εκκλησία για να φτιάξει το «σπίτι των ονείρων» του και έφτασε κοντά στο διαζύγιο

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στα Τζουμέρκα

16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Τα ουρλιαχτά για έλεος της Αιγύπτιας παρουσιάστριας στη θανατική καταδίκη της - «Έχω αδικηθεί»

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Προ των πυλών απότομη αλλαγή του καιρού – Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βοριάδες

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε φιστίκια Αιγίνης κάθε μέρα

20:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Γνωστός κομμωτής έκλεψε φυλαχτό και γυαλιά ηλίου 1.000 ευρώ από κατάστημα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε τις δύο 16χρονες

22:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Στόχος του Σαμαρά είναι ο Μητσοτάκης – Λέει ό,τι τον βολεύει, πληγώνει την παράταξη»

23:42ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι ζωντανός»: Έκπληκτοι αστυνομικοί βρίσκουν επιζώντα στο κατεστραμμένο αυτοκίνητο από το αεροσκάφος της Amazon

15:47LIFESTYLE

Γιόρτασε τα γενέθλιά της και της έκανε έκπληξη ο...Σάκης Ρουβάς - Το βίντεο που έγινε viral

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων – Ο Θεόφιλος Γ΄ κάλεσε τους ηγέτες να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και να επισκεφθούν τον Πανάγιο Τάφο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Τα 4 μοιραία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή – Το επικρατέστερο σενάριο για την απότομη απώλεια ύψους

21:14ΚΑΙΡΟΣ

Super Ελ Νίνιο: Παγκόσμια ανησυχία για το τι θα φέρει το 2027 - Πώς θα επηρεάσει Ευρώπη και Ελλάδα

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το διαβατήριο της 50χρονης Κινέζας στο Άλσος Γαλατσίου - Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις της

03:12ΕΛΛΑΔΑ

Μοιραίο μπάνιο για δύο ηλικιωμένους σε Πιερία και Χαλκιδική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ