Νέα εμφάνιση του Τραμπ έγινε viral: «Είναι πλέον μελαχρινός»

Η χαρακτηριστική χρυσοκίτρινη απόχρωση των μαλλιών του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει αλλάξει, προκαλώντας σχόλια και αντιδράσεις στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Newsroom

Νέα εμφάνιση του Τραμπ έγινε viral: «Είναι πλέον μελαχρινός»
ΚΟΣΜΟΣ
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Η εμφανής αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με τη δημόσια και πολιτική του εικόνα, δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Τραμπ ταξίδεψε το Σαββατοκύριακο στο Νιου Τζέρσεϊ και, κατά την αποβίβασή του από το Air Force One, οι κάμερες κατέγραψαν την ανανεωμένη εμφάνισή του. Τα μαλλιά του έδειχναν αισθητά πιο σκούρα από το συνηθισμένο, με τις εικόνες να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον τόσο στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όσο και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το νέο χρώμα των μαλλιών έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού, με το ερώτημα «τι συνέβη στα μαλλιά του Τραμπ;» να κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αλλαγή στην εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου δεν άφησε αδιάφορους ούτε τους επικριτές του. Ο δικηγόρος Τζορτζ Κόνγουεϊ, γνωστός για την έντονη κριτική του στον Τραμπ, έκανε χιουμοριστική αναφορά στην 25η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία αφορά την απομάκρυνση ενός προέδρου από τα καθήκοντά του ή τη μεταβίβαση των προεδρικών εξουσιών.

Ο πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής Άνταμ Κίνζινγκερ σχολίασε την εμφάνιση του Τραμπ με τη φράση, γραμμένη με κεφαλαία γράμματα: «Πρέπει να μου κάνετε πλάκα».

Από την πλευρά της, η δημοσιογράφος Μόλι Τζονγκ-Fast σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ο Τραμπ είναι πλέον μελαχρινός».

Οι συζητήσεις για την εμφάνιση του Τραμπ εντάθηκαν ακόμη περισσότερο μετά την εμφάνισή του σε γήπεδο γκολφ μαζί με τον παρουσιαστή του Fox News Μπρετ Μπάιερ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φορούσε κόκκινο καπέλο με την επιγραφή «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα», καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τα μαλλιά του. Η επιλογή αυτή τροφοδότησε περαιτέρω τις εικασίες σχετικά με τη νέα του εμφάνιση.

Τα μαλλιά του Τραμπ έχουν βρεθεί, άλλωστε, επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Λας Βέγκας, είχαν προκαλέσει σχόλια καθώς εμφανίζονταν πιο πυκνά και λαμπερά από ό,τι συνήθως.

Στη συνέχεια, ο επίσημος λογαριασμός του Δημοκρατικού Κόμματος στην πλατφόρμα Χ δημοσίευσε φωτογραφία του Τραμπ από τρεις μήνες νωρίτερα, στην οποία τα μαλλιά του εμφανίζονταν πιο αραιά, εντείνοντας τη συζήτηση για τις αλλαγές στην εμφάνισή του.

Οι διαδοχικές αυτές διαφοροποιήσεις έχουν αναζωπυρώσει και τη συζήτηση σχετικά με το εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποιεί περούκα.

Τους τελευταίους μήνες είχαν δημοσιευθεί αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο Τραμπ είχε σταματήσει να βάφει τα μαλλιά του στην χαρακτηριστική χρυσοκίτρινη απόχρωσή τους.

Η νέα, πιο σκούρα εμφάνιση έχει συνδεθεί από ορισμένα δημοσιεύματα είτε με αυτή την πιθανότητα είτε με μια προσπάθεια αλλαγής της δημόσιας εικόνας του.

Παράλληλα, η σωματική κατάσταση του Αμερικανού προέδρου έχει αποτελέσει αντικείμενο δημόσιου σχολιασμού. Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, οι μελανιές που έχουν παρατηρηθεί στο δεξί του χέρι και τις οποίες συχνά καλύπτει με επίδεσμο ή μακιγιάζ έχουν αποδοθεί στους γιατρούς του σε έντονη δραστηριότητα χειραψιών και αυξημένη χρήση ασπιρίνης.

Επιπλέον, μετά την παρατήρηση οιδημάτων στους καρπούς του, οι γιατροί του φέρεται να έχουν διαγνώσει «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια».

Η αλλαγή στην εμφάνιση του Τραμπ, και ειδικότερα στα μαλλιά του, έχει ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την εικόνα του Αμερικανού προέδρου, τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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