ΗΠΑ: Στρατιωτικοί αξιωματούχοι υποβλήθηκαν σε τεστ με ανιχνευτή ψεύδους

Το Πεντάγωνο υπέβαλε δεκάδες υψηλόβαθμους στρατιωτικούς του σε τεστ με ανιχνευτή ψεύδους για να καθορίσει από πού προήλθε μια διαρροή σχετικά με την έλλειψη αμερικανικών στρατιωτικών πυρομαχικών, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η εφημερίδα New York Times αποκάλυψε την Παρασκευή ότι 50 μέλη του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, το προσωπικό σχεδιασμού και συμβούλων του Πενταγώνου, χρειάστηκε να υποβληθούν σε τεστ με πολύγραφο στο πλαίσιο της έρευνας.

Πληροφορία που επιβεβαιώθηκε από το δίκτυο CBS, το οποίο πρόσθεσε ότι ο αρχηγός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Νταν Κέιν δεν υποβλήθηκε στο τεστ. Στα τέλη Ιουλίου, πληροφορίες του Τύπου ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περιόριζαν τη χρήση των πυραύλων τους, κυρίως των αναχαιτιστικών, μετά τη σημαντική μείωση των αποθεμάτων τους εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε διαψεύσει, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι η χώρα διαθέτει "τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών". Όταν ρωτήθηκε για την έρευνα από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ αρνήθηκε να σχολιάσει οποιοδήποτε "εσωτερικό θέμα που αφορά το προσωπικό ή έρευνα", αλλά δήλωσε ότι λαμβάνει "εξαιρετικά σοβαρά όλες τις διαρροές απόρρητων πληροφοριών εθνικής ασφάλειας" και διεξάγει "ανάλογα τις κατάλληλες έρευνες".

"Η ασφάλεια των απόρρητων πληροφοριών είναι κρίσιμης σημασίας για την εγγύηση της ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της ασφάλειας των στρατευμάτων μας που αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο", πρόσθεσε. Το τεστ με πολύγραφο είναι μια συνήθης πρακτική κατά τη διενέργεια ελέγχων ιστορικού ή την ανανέωση αδειών ασφαλείας για τους κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουν πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητης σημασίας κρατικά μυστικά.

Ωστόσο, η χρήση αυτών των τεστ σε μεγάλη κλίμακα στο πλαίσιο μιας έρευνας που αφορά διαρροές είναι πολύ σπάνια, αν όχι πρωτόγνωρη, σύμφωνα με τους αναλυτές και τις πηγές που επικαλούνται χωρίς να κατονομάσουν οι New York Times και το CBS.

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