Τραμπ: «Προδοσία» οι διαρροές για εξάντληση πυρομαχικών στον πόλεμο με το Ιράν

Σε μια σφοδρή αντεπίθεση κατά των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης και στρατιωτικών κύκλων πέρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας ανοιχτά «προδοτικές» τις αποκαλύψεις που κάνουν λόγο για δραματική μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών των ΗΠΑ εξαιτίας των παρατεταμένων επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Μέσα από διαδοχικές αναρτήσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει «σχεδόν απεριόριστες» ποσότητες πυρομαχικών μεσαίου και υψηλού επιπέδου, επιμένοντας ότι οι πληροφορίες για ελλείψεις είναι απόλυτα ψευδείς. «Οι άνθρωποι και τα μέσα ενημέρωσης που επιμένουν στο ότι δεν έχουμε πυρομαχικά είναι κυριολεκτικά προδότες. Το κάνουν επειδή θα προτιμούσαν να δουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να χάνουν έναν πόλεμο τον οποίο κερδίζουμε εύκολα, παρά να δουν εμένα να νικάω», έγραψε σε έντονο ύφος.

Στο στόχαστρο οι διαρροές και η διακυβέρνηση Μπάιντεν

Σε δεύτερη παρέμβασή του, ο ένοικος του Λευκού Οίκου ισχυρίστηκε ότι η παραγωγή πολεμικού υλικού κινείται πλέον σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν. Όπως ανέφερε, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δημιουργούν στρατηγικά αποθέματα ώστε να είναι προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο. Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι δίνεται προτεραιότητα στον εφοδιασμό του ίδιου του αμερικανικού στρατού προτού επιτραπεί ξανά η πώληση οπλισμού σε συμμάχους.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε βέλη και κατά της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν σχετικά με τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον παραχώρησε στο Κίεβο πολύ περισσότερα πυρομαχικά από όσα έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα στις συγκρούσεις με το Ιράν, χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα. «Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και στο NATO δωρεάν, ποσά που θα έπρεπε να είχε πληρώσει η Ευρώπη. Θα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα πίσω, έστω και καθυστερημένα», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε σκληρές διώξεις για τις αποκαλύψεις. Δήλωσε ότι όσοι διοχέτευσαν πληροφορίες στον Τύπο «καταδιώκονται» ήδη και ότι η κυβέρνησή του θα ζητήσει την επιβολή πολυετών ποινών φυλάκισης.

Οι αποκαλύψεις για Tomahawk και Patriot

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου εκδηλώνεται την ώρα που πυκνώνουν οι αναφορές για σοβαρή πίεση στα αμερικανικά οπλοστάσια. Στις αρχές του περασμένου μήνα, το Fox News μετέδωσε αναλύσεις που κατέγραφαν επικίνδυνη συρρίκνωση σε κρίσιμα οπλικά συστήματα, ανάμεσά τους οι πύραυλοι Tomahawk και τα βλήματα των Patriot. Τα στοιχεία αυτά προκάλεσαν έντονο προβληματισμό σχετικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ουάσιγκτον απέναντι σε ενδεχόμενη νέα σύγκρουση.

Στις 4 Αυγούστου, το Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αναλώσει σχεδόν το σύνολο των πυραύλων μεγάλου βεληνεκenumValues υψηλής ακρίβειας που διέθεταν έως εκείνο το σημείο στον πόλεμο με το Ιράν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιχειρεί να αποδομήσει αυτά τα δεδομένα. Ήδη από τις 6 Αυγούστου δήλωνε ότι η χώρα διαθέτει τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών και ότι μεγάλες ποσότητες βρίσκονται υπό κατασκευή, χωρίς να παραθέσει αποδεικτικά στοιχεία. Κι όμως, στρατιωτικοί αναλυτές και ινστιτούτα όπως το CSIS επιμένουν ότι οι ρυθμοί αναπλήρωσης των εξελιγμένων συστημάτων απαιτούν χρόνια, μετατρέποντας τη διαχείριση του πολέμου και των αποθεμάτων σε πεδίο σφοδρής εσωτερικής αντιπαράθεσης.