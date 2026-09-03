Φόκλαντ: Η προειδοποίηση Τραμπ που παγώνει το Λονδίνο - «Δεν με βοηθήσατε – γιατί να σας βοηθήσω;»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ δεν θα στηρίξουν τη Βρετανία για τα Νησιά Φόκλαντ, λόγω της στάσης της στον πόλεμο με το Ιράν

Δημήτρης Μάνωλης

Φόκλαντ: Η προειδοποίηση Τραμπ που παγώνει το Λονδίνο - «Δεν με βοηθήσατε – γιατί να σας βοηθήσω;»
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να μην σπεύσουν να συνδράμουν τη Βρετανία σε μια ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με την Αργεντινή για τα Νησιά Φόκλαντ.

Σε συνέντευξή του στο GB News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Βρετανία «δεν ήταν εκεί για να με βοηθήσει» στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, αν και στη συνέχεια διευκρίνισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν χρειάζονταν τελικά βοήθεια.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ έρχονται μετά την προηγούμενη τοποθέτησή του ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεξετάσουν την ουδέτερη στάση τους σχετικά με την κυριαρχία στα Φόκλαντ, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αύξανε τις αμυντικές του δαπάνες.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, αναμένεται να απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα το βράδυ της Πέμπτης, σχετικά με αυτό που χαρακτηρίζει ως «ιστορική» διεκδίκηση της χώρας του επί των νησιών.

Τα Φόκλαντ, στον νοτιοδυτικό Ατλαντικό, παραμένουν αντικείμενο διαμάχης μεταξύ Βρετανίας και Αργεντινής, περισσότερα από 40 χρόνια μετά την ένοπλη σύγκρουση για τον έλεγχο της περιοχής.

«Δεν ήσασταν εκεί για να με βοηθήσετε»

Ερωτηθείς εάν θα «έσπευδε να βοηθήσει» τη Βρετανία σε περίπτωση μιας μελλοντικής εδαφικής διαμάχης, ο Τραμπ δήλωσε:

«Κοιτάξτε, ήμουν εκεί όταν έγινε ο πρώτος πόλεμος.

Αυτό συνέβη πριν από πολύ καιρό και το παρακολούθησα πολύ προσεκτικά. Συμπεριφερθήκατε πολύ καλά. Τα πήρατε πίσω με μεγάλη αποφασιστικότητα, αλλά είναι πολύ μακριά».

Στη συνέχεια στράφηκε στην τρέχουσα σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν, λέγοντας:

«Η χώρα σας δεν τα πηγαίνει καλά. Μην ξεχνάτε ότι παίρνετε μεγάλο ποσοστό του πετρελαίου σας από τα Στενά του Ορμούζ και δεν ήσασταν εκεί για να με βοηθήσετε.

Η χώρα σας δεν ήταν εκεί για να με βοηθήσει. Δεν χρειαζόμασταν βοήθεια, αλλά ζήτησα από το ΝΑΤΟ και ρώτησα τον πρώην ηγέτη σας: “Γιατί δεν στείλατε μερικά πλοία;”»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας, σερ Κιρ Στάρμερ, του απάντησε πως δεν υπήρχαν διαθέσιμα πλοία, κάτι που, όπως είπε, ήταν «αρκετά λυπηρό».

Πρόσθεσε ακόμη:

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί, παρόλο που οι περισσότερες από αυτές τις χώρες παίρνουν μεγάλο μέρος του πετρελαίου τους από εκεί. Επομένως, το κάνουμε μόνοι μας».

Ο πόλεμος του 1982

Η Αργεντινή και το Ηνωμένο Βασίλειο διεξήγαγαν έναν σύντομο αλλά σφοδρό πόλεμο για τα Φόκλαντ το 1982. Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις εκδίωξαν τις αργεντίνικες δυνάμεις, οι οποίες είχαν αποβιβαστεί στα νησιά προκειμένου να επιβάλουν την εδαφική διεκδίκηση του Μπουένος Άιρες.

Οι 74 ημέρες των συγκρούσεων κόστισαν τη ζωή σε 255 Βρετανούς στρατιωτικούς, τρεις κατοίκους των νησιών και 649 Αργεντινούς στρατιωτικούς.

Οι προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει επίσημα τη de facto βρετανική διοίκηση των νησιών, χωρίς ωστόσο να έχουν λάβει επίσημη θέση για το ζήτημα της κυριαρχίας.

Οι νέες δηλώσεις του Τραμπ έρχονται λίγες ημέρες αφότου είχε ερωτηθεί από το BBC εάν εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής της αμερικανικής στάσης για τα Φόκλαντ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απαντήσει:

«Πάντα επανεξετάζω κάθε θέση. Είναι απλώς μία από τις πολλές».

Λονδίνο: «Η δέσμευσή μας είναι αμετακίνητη»

Η βρετανική κυβέρνηση απάντησε ότι οι κάτοικοι των Νήσων Φόκλαντ «είναι Βρετανοί και έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν το μέλλον τους».

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε:

«Οι κάτοικοι των νησιών έχουν επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία τους να παραμείνουν βρετανικό υπερπόντιο έδαφος και η δέσμευσή μας απέναντί τους είναι αμετακίνητη».

Σε δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε το 2013, οι κάτοικοι των νησιών ψήφισαν συντριπτικά υπέρ της παραμονής τους ως βρετανικού υπερπόντιου εδάφους. Το 99,8% ψήφισε υπέρ, ενώ μόλις τρεις κάτοικοι τάχθηκαν κατά.

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