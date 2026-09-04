Explainer: Πώς οι ΗΠΑ ξέμειναν από πυραύλους και πυρομαχικά

Στις 4 Αυγούστου 2026, το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News μετέδωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών αντιμετωπίζουν σοβαρή ανεπάρκεια σε αναχαιτιστικούς πυραύλους και πυρομαχικά για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο Ιράν.

Η μετάδοση βασίστηκε στα δεδομένα της μελέτης των αναλυτών Mark Cancian και Chris Park για το Center for Strategic and International Studies (CSIS), σύμφωνα με την οποία τα αποθέματα των πυραύλων Patriot κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση, υποχωρώντας από περίπου 2.330 μονάδες σε ένα εύρος μεταξύ 759 και 827. Ταυτόχρονα, τα αποθέματα του συστήματος THAAD συρρικνώθηκαν δραστικά, εξαιτίας των συνεχών αναχαιτίσεων βαλλιστικών πυραύλων των Φρουρών της Επανάστασης. Με τους ισχύοντες ρυθμούς βιομηχανικής παραγωγής, τα κενά αυτά δεν αναπληρώνονται πριν από το 2029. Το ζήτημα δεν είναι τακτικό, αλλά καθαρά μαθηματικό και οργανωτικό.

Αποθέματα των ΗΠΑ πριν και μετά τον πόλεμο στο Ιράν σε βλήματα Patriot PAC 3 και Thaad Center for Strategic and Internation Studies

Το βιομηχανικό παράθυρο και η στρατηγική συμπίεση

Κάθε πολεμική σύγκρουση καθορίζεται από τρεις βασικούς ρυθμούς. Ο πρώτος είναι ο ρυθμός παραγωγής (Production - P), δηλαδή η ταχύτητα με την οποία η βιομηχανία κατασκευάζει πολεμικό υλικό. Ο δεύτερος είναι ο ρυθμός κατανάλωσης (Consumption - C), η ταχύτητα με την οποία οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναλώνουν, φθείρουν ή καταστρέφουν αυτό το υλικό. Ο τρίτος είναι ο ρυθμός εισαγωγών και συμμαχικής συνδρομής (Imports - I), με τον οποίο εξωτερικές πηγές καλύπτουν το έλλειμμα.

Το βιομηχανικό παράθυρο παραμένει λειτουργικό όσο ισχύει η μαθηματική σχέση: P + I ≥ C

Η αναπλήρωση των αποθεμάτων οπλισμού βασίζεται στο ότι η σχέση παραγωγής και ισαγωγής πρέπει να έιναι ίσα ή να υπερβαίνει την κατανάλωση

Όταν ο ρυθμός κατανάλωσης υπερβεί το άθροισμα παραγωγής και εισαγωγών, οι επιχειρησιακές μονάδες παύουν να λαμβάνουν απρόσκοπτο ανεφοδιασμό και ξεκινά η διανομή με δελτίο. Σε επίπεδο τακτικής, οι διοικητές αναγκάζονται να ιεραρχήσουν ποιες υποδομές θα προστατεύσουν, επιλέγοντας αναπόφευκτα ποιες θέσεις θα αφεθούν εκτεθειμένες. Σε στρατηγικό επίπεδο, το επιτελείο αποσπά αποθέματα από άλλα κρίσιμα μέτωπα, αποδυναμώνοντας την αποτρεπτική ισχύ σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται στρατηγική συμπίεση. Μια δύναμη μπορεί να διατηρεί θέσεις τις οποίες αδυνατεί να ανεφοδιάσει μόνο για όσο διαρκούν τα υφιστάμενα εφόδιά της. Μόλις η κατανάλωση ξεπεράσει οριστικά την παραγωγή, η σύγκρουση μετατρέπεται σε μακροοικονομικό περιορισμό και καθορίζει άμεσα την ισορροπία ισχύος.

Το μοντέλο του σούπερ μάρκετ στα πολεμοφόδια

Η ρίζα της ανεπάρκειας εντοπίζεται στον τρόπο οργάνωσης των σύγχρονων δικτύων διανομής, ακολουθώντας τη λογική των καταστημάτων λιανικής.

Ένα τυπικό σούπερ μάρκετ δεν διατηρεί ετήσια αποθέματα τροφίμων στην αποθήκη του. Τοποθετεί στα ράφια προϊόντα για δύο ή τρεις ημέρες, βασιζόμενο στην υπόθεση ότι ένα φορτηγό τροφοδοσίας θα φτάνει στην ώρα του κάθε βράδυ. Η σύγχρονη μεταποίηση λειτουργεί με την ίδια αρχή. Μια εταιρεία τεχνολογίας δεν στοκάρει τηλεοράσεις, αλλά παραγγέλνει εξαρτήματα μόλις καταγραφεί ζήτηση, συναρμολογεί ταχέως και παραδίδει άμεσα. Πρόκειται για το σύστημα διαχείρισης Just-in-Time (JIT). Το μοντέλο αυτό περιορίζει το κόστος αποθήκευσης, μηδενίζει τη φύρα και απελευθερώνει κεφάλαια, αφού το αποθηκευμένο υλικό θεωρείται δεσμευμένο κεφάλαιο.

Η αποτελεσματικότητα του JIT βασίζεται σε δύο απαράβατες παραδοχές: η ζήτηση πρέπει να είναι απολύτως προβλέψιμη και οι προμηθευτές απόλυτα αξιόπιστοι.

Αντικαθιστώντας τα καταναλωτικά αγαθά με εκρηκτικά, προωθητικά και ανταλλακτικά, η στρατιωτική επιμελητεία λειτούργησε επί τρεις δεκαετίες με την ίδια ακριβώς νοοτροπία. Οι δυτικοί σχεδιαστές, παρασυρμένοι από την κυριαρχία των πυρομαχικών ακριβείας και τις επιχειρήσεις χαμηλής έντασης κατά ανταρτών, θεώρησαν ότι οι αποθήκες πλήρους κλίμακας ήταν περιττό έξοδο. Μετά το 1991, το βάρος μετατοπίστηκε στην κάλυψη μόνο των τρεχουσών αναγκών.

Ο πόλεμος, ωστόσο, συνιστά τη βίαιη κατάρρευση κάθε προβλεψιμότητας. Το σύστημα λειτουργεί μέχρι τη στιγμή που ολόκληρη η πόλη θα βρεθεί στο ίδιο σούπερ μάρκετ το ίδιο πρωί. Τότε τη διαφορά δεν την κάνουν τα ράφια, αλλά τα φορτηγά. Στην Ουκρανία, η κατανάλωση 6.000 έως 7.000 βλημάτων πυροβολικού ημερησίως εξάντλησε τα αποθέματα δύο δεκαετιών του ΝΑΤΟ μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Στην αμυντική οικονομία αυτό δημιουργεί μια καμπύλη J: η πρώτη φάση ενός πολέμου καταναλώνει τα υπάρχοντα αποθέματα, ενώ η παρατεταμένη φάση απαιτεί άμεση αναπλήρωση μέσω νέας παραγωγής με οριακό κόστος. Εάν οι βιομηχανικές μονάδες δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη μετάβαση, ο πόλεμος χάνεται στα λογιστικά φύλλα προτού κριθεί στο μέτωπο.

Το πρόβλημα των βλημάτων των 155 χιλιοστών

Η δυσκολία κλιμάκωσης δεν αφορά αποκλειστικά τα σύνθετα οπλικά συστήματα. Γίνεται ορατή ακόμα και στην παραγωγή του πιο απλού πυρομαχικού, όπως είναι το βλήμα πυροβολικού των 155 χιλιοστών.

Μεταξύ Φεβρουαρίου 2022 και Μαρτίου 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν πάνω από 3,6 εκατομμύρια τέτοια βλήματα από τα στρατηγικά τους αποθέματα. Μέχρι τον Μάρτιο του 2026, η παραγωγή έφτανε τα 36.000 βλήματα τον μήνα, απέχοντας σημαντικά από τον επίσημο στόχο του Στρατού των ΗΠΑ για 100.000 βλήματα μηνιαίως. Με τον ρυθμό των 36.000 μονάδων, η αναπλήρωση των 3,6 εκατομμυρίων βλημάτων απαιτεί πάνω από οκτώ χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αναλωθεί ούτε ένα επιπλέον βλήμα στο μεταξύ.

Η διαδικασία παραγωγής των βλημάτων 155 χιλιοστών. Σήμερα οι ΗΠΑ εισάγουν το TNT από χώρες κυρίως της Ασίας

Η προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγής δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Από το 2022 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 διατέθηκαν 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση της οργανικής βιομηχανικής βάσης. Παρόλα αυτά, όπως κατέγραψε έκθεση του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ (DoD IG), την οποία ανέλυσε το The War Zone, η νέα μονάδα στο Μεσκίτ του Τέξας, κόστους 469 εκατομμυρίων δολαρίων υπό τη διαχείριση της General Dynamics, δεν είχε παραδώσει μέχρι τον Μάρτιο του 2026 ούτε ένα μεταλλικό εξάρτημα που να πληροί τις προδιαγραφές του συμβολαίου.

Η βιομηχανική παραγωγή δεν αυξάνεται αυτόματα με την ανακοίνωση πολιτικών αποφάσεων. Ένα κοινό βλήμα 155 χιλιοστών περιέχει 45 έως 50 κιλά χάλυβα, 7 έως 10 κιλά εκρηκτικής ύλης, χάλκινους δακτυλίους οδήγησης και προωθητικό νιτροκυτταρίνης. Η επεξεργασία του μετάλλου είναι η απλή διαδικασία. Η χημική παραγωγή αποτελεί το πραγματικό εμπόδιο.

Ένα βλήμα των 155 χιλιοστών φαίνεται απλό. Ανοίξτε ένα όμως, και θα δείτε ότι δεν είναι

Η άκαπνη πυρίτιδα παράγεται από καθαρισμένες ίνες βαμβακιού ή χαρτοπολτό, τα οποία υφίστανται επεξεργασία με πυκνό νιτρικό και θειικό οξύ. Αν η χημική αντίδραση αποκλίνει ελάχιστα, η πυρίτιδα καίγεται ανομοιόμορφα, με συνέπεια το βλήμα να πέφτει εκτός στόχου ή να προκαλείται ρήξη της κάννης του πυροβόλου. Η αλυσίδα ξεκινά από αγρούς βαμβακιού και καταλήγει σε χυτήρια, το «στενό» όμως παραμένει η χημική επεξεργασία οξέων, η οποία απαιτεί εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που χρειάζονται χρόνια για να κατασκευαστούν.

Κανένα μεμονωμένο εργοστάσιο δεν ολοκληρώνει ολόκληρο το βλήμα. Το μεταλλικό σώμα διαμορφώνεται στην Πενσυλβάνια, το εκρηκτικό τοποθετείται στην Αϊόβα, η τελική συναρμολόγηση γίνεται στο Άρκανσο ή στο Κάνσας, ενώ πυροκροτητές, χημικά και προωθητικά καταφθάνουν από άλλες πολιτείες. Μια γραμμή συναρμολόγησης χωρίς διαθέσιμα μεταλλικά κελύφη παραμένει αδρανής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι ΗΠΑ σταμάτησαν την εγχώρια παραγωγή στρατιωτικού TNT το 1986, εξαρτώμενες εδώ και σαράντα χρόνια από εισαγωγές από την Πολωνία, την Αυστραλία, τη Νότια Αμερική και την Ασία.

Η πολυπλοκότητα των αντιπυραυλικών συστημάτων

Στους κατευθυνόμενους αντιαεροπορικούς και αντιβαλλιστικούς πυραύλους, τα σημεία συμφόρησης πολλαπλασιάζονται. Ένας πύραυλος PAC-3 MSE του συστήματος Patriot ή ένα βλήμα του συστήματος THAAD περιλαμβάνει ανιχνευτές ραντάρ, γυροσκόπια, μηχανισμούς ελέγχου πτερυγίων και χιλιάδες εξειδικευμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Τα μέρη που αποτελούν το βλήμα τύπου PAC -3 των συστοιχιών Patriot

Ο ανιχνευτής (seeker) αποτελεί από μόνος του ξεχωριστό φραγμό. Το Πεντάγωνο υπέγραψε ειδική συμφωνία με την Boeing για τον τριπλασιασμό της παραγωγής ανιχνευτών, καθώς ο υπεργολάβος παρέδωσε 500 μονάδες σε διάστημα ενός έτους, έναντι ετήσιας ζήτησης 650 έως 700 μονάδων.

Σήμερα, ένας νέος πύραυλος PAC-3 απαιτεί 42 μήνες από τη στιγμή της παραγγελίας μέχρι την τελική παράδοση. Για το σύστημα THAAD, ο αντίστοιχος χρόνος φτάνει τους 53 μήνες, με τη συνολική ετήσια αμερικανική παραγωγή να περιορίζεται σε μόλις 96 αναχαιτιστικά βλήματα.

Το ατύχημα του 1988 και το μονοπώλιο της Γιούτα

Η δυσκαμψία της πυραυλικής βιομηχανίας συνδέεται με ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Στις 4 Μαΐου 1988, ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοστάσιο της εταιρείας PEPCON στο Χέντερσον της Νεβάδα, έξω από το Λας Βέγκας. Στις εγκαταστάσεις ήταν αποθηκευμένα εννέα εκατομμύρια λίβρες λευκής σκόνης, η οποία αναφλέχθηκε προκαλώντας μία από τις ισχυρότερες μη πυρηνικές εκρήξεις στην αμερικανική ιστορία, με απολογισμό δύο νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες.

Το ατύχημα του 1988 στην Γιούτα

Το υλικό αυτό ήταν υπερχλωρικό αμμώνιο (Ammonium Perchlorate - AP), το βασικό οξειδωτικό που περιέχεται στους κινητήρες στερεού καυσίμου σχεδόν όλων των αμερικανικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων των Patriot και THAAD. Το στερεό προωθητικό αποτελείται από συνθετικό καουτσούκ, σκόνη αλουμινίου και υπερχλωρικό αμμώνιο, το οποίο τροφοδοτεί με οξυγόνο την καύση. Μετά την καταστροφή της μονάδας PEPCON, ολόκληρη η παραγωγή υπερχλωρικού αμμωνίου στις ΗΠΑ συγκεντρώθηκε σε ένα μοναδικό εργοστάσιο της εταιρείας AMPAC στο Σίνταρ Σίτι της Γιούτα, το οποίο παραμένει ο μοναδικός εγχώριος προμηθευτής μέχρι σήμερα.

Συρρίκνωση σημειώθηκε και στους κατασκευαστές πυραυλοκινητήρων. Από έξι εταιρείες το 2000, η αγορά περιορίστηκε σε δύο μέχρι το 2015, καθώς η Aerojet Rocketdyne και η Orbital ATK απορροφήθηκαν από τις L3Harris και Northrop Grumman αντίστοιχα. Η αντικατάσταση ενός προμηθευτή σε τέτοια συστήματα απαιτεί εκ νέου πιστοποίηση του προωθητικού, του κινητήρα και του ίδιου του βλήματος, διαδικασία που διαρκεί από 18 έως 24 μήνες προτού πραγματοποιηθεί νέα δοκιμαστική εκτόξευση.

Ο ανταγωνισμός για τις πρώτες ύλες και η Κίνα

Η κατασκευή αναχαιτιστικών συστημάτων επηρεάζεται άμεσα από τη διαθεσιμότητα κρίσιμων πρώτων υλών. Το ραντάρ και ο ανιχνευτής των πυραύλων απαιτούν γάλλιο, ένα μέταλλο με 3.800 εκτιμώμενες στρατιωτικές εφαρμογές. Τον Δεκέμβριο του 2024, η Κίνα επέβαλε απαγόρευση εξαγωγών γαλλίου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγους μήνες αργότερα, έθεσε υπό καθεστώς εξαγωγικών αδειών επτά σπάνιες γαίες, απαραίτητες για τους μαγνήτες που κατευθύνουν τα πτερύγια και σταθεροποιούν τους αισθητήρες.

Μέχρι το 2023, η Κίνα επεξεργαζόταν το 99% των παγκόσμιων βαρέων σπανίων γαιών. Παρά την εμπορική συμφωνία του 2025, η απαγόρευση εξαγωγών για στρατιωτική τελική χρήση δεν άρθηκε. Ενώ οι πολιτικές βιομηχανίες μπορούν να εξασφαλίσουν άδειες μετά από αναμονή, οι κατασκευαστές όπλων αποκλείονται πλήρως.

Ταυτόχρονα, τα υλικά αυτά δεν προορίζονται αποκλειστικά για την άμυνα. Οι ίδιοι μαγνήτες χρησιμοποιούνται σε κινητήρες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και το ίδιο γάλλιο κατευθύνεται στην εμπορική παραγωγή μικροτσίπ. Ένας πύραυλος Patriot ανταγωνίζεται ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τις ίδιες πρώτες ύλες. Όταν ο βασικός παραγωγός είναι παράλληλα γεωπολιτικός αντίπαλος, οι εφοδιαστικοί δίαυλοι διακόπτονται ακριβώς τη στιγμή της μέγιστης ζήτησης.

Η αναμονή των συμμάχων

Η κάλυψη των κενών μέσω εισαγωγών ή αποθεμάτων συμμάχων προσκρούει στο γεγονός ότι όλες οι χώρες εξαρτώνται από την ίδια γραμμή παραγωγής.

Όταν οι επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή απαίτησαν αυξημένη κατανάλωση πυραύλων, η Ουάσινγκτον προχώρησε σε επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων παράδοσης. Οι αποστολές συστημάτων αεράμυνας προς την Ταϊβάν ανεστάλησαν, ενώ η Πολωνία, η Νορβηγία και οι χώρες της Βαλτικής ειδοποιήθηκαν για μεταθέσεις στα χρονοδιαγράμματα.

Στην Ελβετία, η οποία έχει υπογράψει σύμβαση ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το σύστημα Patriot, οι αρχές ενημερώθηκαν ότι οι παραδόσεις καθυστερούν έως και πέντε χρόνια, μεταφέροντας την αρχική επιχειρησιακή ικανότητα στο 2034, σύμφωνα με το Army Recognition. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη Βέρνη να παγώσει πληρωμές και να εξετάζει την ακύρωση της σύμβασης. Από την πλευρά της, η Δανία απέρριψε το Patriot και επέλεξε το ευρωπαϊκό SAMP/T NG της κοινοπραξίας Eurosam, κρίνοντας ότι οι αμερικανικοί χρόνοι παράδοσης δημιουργούν κενό ασφαλείας, όπως ανέλυσε το Defence24 .

Σχεδόν το 50% της ετήσιας αμερικανικής παραγωγής Patriot δεσμεύεται από παραγγελίες ξένων χωρών. Όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάθε πύραυλος που εκτοξεύεται στη Μέση Ανατολή αφαιρείται από την αεράμυνα της Ουκρανίας. Οι εισαγωγές όμως λειτουργούν ως λύση μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμο πλεόνασμα.

Η παγίδα των «χρυσών σφαιρών»

Δύο αξιωματικοί του κινεζικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού είχαν διαγνώσει το πρόβλημα πολύ πριν γίνει αντιληπτό στην Ουάσινγκτον. Το 1999, οι Qiao Liang και Wang Xiangsui έγραψαν στο βιβλίο τους Unrestricted Warfare («Απεριόριστος Πόλεμος»): «Αυτή η τεράστια ποσότητα όπλων με παράλογη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας έχει καλύψει τον αμερικανικό στρατό με όλο και βαρύτερη πανοπλία, σπρώχνοντάς τον βήμα προς βήμα προς την παγίδα των όπλων υψηλής τεχνολογίας, όπου το οικονομικό ρίσκο ανεβαίνει συνεχώς». Η μεταφορά που χρησιμοποίησαν ήταν ακόμη πιο συγκεκριμένη: οι ΗΠΑ «σημαδεύουν πουλιά με χρυσές σφαίρες», σημειώνοντας με νόημα ότι «μόνο μια πλούσια χώρα έχει την οικονομική ευχέρεια να διεξάγει έναν τέτοιο πόλεμο».

Το πραγματικό κόστος αυτών των «χρυσών σφαιρών» αποτυπώνεται καθαρά στα επίσημα στοιχεία προμηθειών του Πενταγώνου. Ένας και μοναδικός αναχαιτιστικός πύραυλος του συστήματος THAAD κοστίζει περίπου 15,5 εκατομμύρια δολάρια. Πριν από την έναρξη των μαζικών αναχαιτίσεων, το συνολικό αμερικανικό απόθεμα ανερχόταν σε 452 βλήματα. Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 είχαν απομείνει στις αποθήκες μεταξύ 234 και 278 μονάδων, με τον χρόνο παράδοσης κάθε νέου πυραύλου από τη γραμμή παραγωγής να φτάνει τους 53 μήνες.

Στην περίπτωση του αντιπυραυλικού συστήματος Patriot PAC-3 MSE, το κόστος ανά βλήμα στον πρόσφατο προϋπολογισμό του Στρατού των ΗΠΑ διαμορφώνεται στα 5,3 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας αύξηση από τον ιστορικό μέσο όρο των 4 εκατομμυρίων. Συγκριτικά, ένας επιθετικός πύραυλος cruise τύπου Tomahawk με βεληνεκές άνω των 1.000 ναυτικών μιλίων κοστίζει 4,7 εκατομμύρια δολάρια, με το Κογκρέσο να εγκρίνει κονδύλι 258 εκατομμυρίων για την προμήθεια μόλις 55 μονάδων για το οικονομικό έτος 2026.

Με πληροφορίες από https://pplsartofwar.substack.com/

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