Η Μόσχα δεν αποκλείει τριμερή συνάντηση Πούτιν, Τραμπ και Σι

Το Κρεμλίνο σχεδιάζει επίσης τη διεξαγωγή διμερών συναντήσεων του Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ

Δημήτρης Μάνωλης

Η Μόσχα δεν αποκλείει τριμερή συνάντηση Πούτιν, Τραμπ και Σι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρωσία δεν αποκλείει τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ των προέδρων Ρωσίας, ΗΠΑ και Κίνας, υπό τονρο να καθοριστεί πρώτα η ατζέντα της.
  • Η πιθανή συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οικονομικού Φόρουμ Ασίας-Ειρηνικού (APEC) τον Νοέμβριο στη Σεντζέν της Κίνας.
  • Το Κρεμλίνο σχεδιάζει επίσης διμερείς συναντήσεις του Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ και ενδεχομένως με τον Ντόναλντ Τραμπ, αν υπάρξει η δυνατότητα.
  • Η διοργάνωση της τριμερούς συνάντησης εξαρτάται από τους οικοδεσπότες της συνόδου και απαιτεί διπλωματική προετοιμασία.
  • Μια τέτοια συνάντηση θεωρείται σημαντική για τη συγκέντρωση των ηγετών των τριών μεγάλων δυνάμεων σε ένα διεθνές φόρουμ.
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Η Ρωσία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας, δήλωσε την Κυριακή ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, πριν ξεκινήσουν οι σχετικές προετοιμασίες θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης.

«Το βασικό ερώτημα είναι πώς θα διαμορφωθεί το περιεχόμενο της συνάντησης και τι μπορούμε να περιμένουμε ως αποτέλεσμα», δήλωσε ο Ριαμπκόφ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο να συναντηθούν ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οικονομικού Φόρουμ Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Σεντζέν της Κίνας.

Την Κυριακή, ο Ουσάκοφ δήλωσε, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, ότι μια συνάντηση των ηγετών της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας «δεν θα ήταν χωρίς αξία», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η διοργάνωσή της αποτελεί αρμοδιότητα των οικοδεσποτών της συνόδου.

«Εάν είναι σε θέση να οργανώσουν μια τέτοια συνάντηση, και αυτό απαιτεί έναν ορισμένο βαθμό διπλωματικής προετοιμασίας, τότε πιστεύω ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί», ανέφερε ο Ουσάκοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κρεμλίνο σχεδιάζει επίσης τη διεξαγωγή διμερών συναντήσεων του Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου, μεταξύ άλλων με τον Σι Τζινπίνγκ, καθώς και, «εφόσον υπάρξει η δυνατότητα», με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ενδεχόμενη τριμερής συνάντηση θα έφερνε στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες των τριών μεγάλων δυνάμεων, Ρωσίας, ΗΠΑ και Κίνας, στο περιθώριο μιας σημαντικής διεθνούς συνόδου.

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