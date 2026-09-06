Ρωσία: «Αρκετές ιδέες» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παρουσιάστηκαν στον Πούτιν

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε σε δημοσιογράφους ότι οι αμερικανοί απεσταλμένοι είχαν προετοιμαστεί σχολαστικά για αυτήν την επίσκεψη

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Ρωσία: «Αρκετές ιδέες» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παρουσιάστηκαν στον Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
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Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε «εξαιρετικά ειλικρινείς» συνομιλίες με τους αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να προτείνουν «μια σειρά από ιδέες».

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε σε δημοσιογράφους ότι οι αμερικανοί απεσταλμένοι είχαν προετοιμαστεί σχολαστικά για αυτήν την επίσκεψη, επανέλαβαν το ενδιαφέρον τους για γρήγορο τερματισμό των εχθροπραξιών και παρουσίασαν «μια σειρά από ιδέες» σχετικά με πιθανούς τρόπους διευθέτησης της σύγκρουσης.

«Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική, εξαιρετικά ειλικρινής και σε πνεύμα εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Ουσακόφ, διευκρινίζοντας ότι η ρωσική πλευρά υπογράμμισε πως είναι πεπεισμένη ότι θα επιτύχει τους στόχους που έθεσε όταν ξεκινούσε η στρατιωτική επιχείρηση.

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