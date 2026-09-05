Κρεμλίνο: Ξεκίνησε η συνάντηση του Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ
Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, Γουίτκοφ και Κούσνερ, έφτασαν στο Κρεμλίνο, όπου πραγματοποιούν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν
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Σε εξέλιξη η συνάντηση του προέδρου της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν με τους ειδικούς απεσταλμένους του Αμερκανού προέδρου, Γουίτκοφ και Κούσνερ, η οποία πραγματοποιείται στο Κρεμλίνο.
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