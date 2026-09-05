Κρεμλίνο: Ξεκίνησε η συνάντηση του Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ

Σε εξέλιξη η συνάντηση του προέδρου της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν με τους ειδικούς απεσταλμένους του Αμερκανού προέδρου, Γουίτκοφ και Κούσνερ, η οποία πραγματοποιείται στο Κρεμλίνο.

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