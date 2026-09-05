Τριήμερη παύση των ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο διέταξε ο Πούτιν ενόψει των συνομιλιών

Τριήμερη διακοπή των ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο διέταξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ενόψει των συνομιλιών με τους ανώτερους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έφτασαν στη Μόσχα το Σάββατο.

Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθεί η προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Μετά τις συναντήσεις τους στη Μόσχα, όπου περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι αναμένεται να μεταβούν στο Κίεβο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε το Σάββατο ότι ο Ρώσος πρόεδρος και αρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων έδωσε εντολή «να μην πραγματοποιηθούν πλήγματα στο Κίεβο για τρεις ημέρες, από τα μεσάνυχτα σήμερα».

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους Γουίτκοφ και Κούσνερ να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Νωρίτερα, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν λάβει οδηγίες να σταματήσουν τα πυρά από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έως και την Τρίτη.

Στη συνέχεια, ο ουκρανικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Suspilne, επικαλούμενος τον επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Κίριλο Μπουντάνοφ, μετέδωσε ότι η Ουκρανία είχε υποβάλει στη Ρωσία πρόταση για εκεχειρία. Η πρόταση προέβλεπε προσωρινή κατάπαυση των εχθροπραξιών κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, καθώς και αναστολή όλων των αεροπορικών επιθέσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπουντάνοφ, η Μόσχα δεν είχε απαντήσει στην πρόταση του Κιέβου.

Πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ μεταβαίνουν στη Μόσχα «με μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πρότασης.

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, στις αρχές του 2025, οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν επισκεφθεί επανειλημμένα τη Μόσχα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Αμερικανού προέδρου να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Παρά την αισιοδοξία που είχε δημιουργηθεί μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη χρονιά, η διπλωματική διαδικασία φαίνεται έκτοτε να έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, καθώς ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο εμφανίζονται διατεθειμένα να κάνουν ουσιαστικές υποχωρήσεις σε κρίσιμα ζητήματα.

Παρόλα αυτά, σε δηλώσεις του την Πέμπτη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επαίνεσε το έργο των Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, χαρακτηρίζοντάς τους «πάντα ευπρόσδεκτους επισκέπτες εδώ» και προσθέτοντας ότι η ρωσική πλευρά «συνεργάζεται μαζί τους με ευχαρίστηση».