Στη Μόσχα το αεροσκάφος των Γουίτκοφ και Κούσνερ – Νέα προσπάθεια για συμφωνία στην Ουκρανία

Ιδιωτικό αεροσκάφος, το οποίο ενδέχεται να μεταφέρει τους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασε στη Μόσχα, όπως ανέφεραν αεροπορικές Αρχές στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο», σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου.

Την Παρασκευή, το Axios, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ επρόκειτο να ταξιδέψουν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα και το Κίεβο, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι έστειλε ειδικούς απεσταλμένους για να διαπραγματευτούν μία συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε, η Ουάσινγκτον έχει διαμορφώσει μία νέα πρόταση για ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν επισκεφθεί για τελευταία φορά τη Μόσχα τον Ιανουάριο, όταν είχαν συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

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