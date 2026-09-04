Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone την έδρα της ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο

Ρωσικό drone έπληξε την Παρασκευή την έδρα της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο Κίεβο, σε μια σπάνια απευθείας επίθεση εναντίον κρίσιμου κυβερνητικού κτιρίου, αναδεικνύοντας παράλληλα τις σοβαρές ελλείψεις της Ουκρανίας σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας και ήταν η πρώτη φορά στα τεσσεράμισι χρόνια του πολέμου που το κτίριο της SBU βρέθηκε στο στόχαστρο, επισημαίνεται σε δημοσίευμα του BBC.

Το πλήγμα ήρθε έπειτα από ημέρες σχεδόν αδιάκοπων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, από την επίθεση τραυματίστηκαν 12 άνθρωποι, ενώ στο σημείο έσπευσαν συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι το drone κατευθυνόταν απευθείας προς το γραφείο του επικεφαλής της SBU, Ολεξάντρ Πόκλαντ, ο οποίος βρισκόταν στο κτίριο. Η SBU ανακοίνωσε αργότερα ότι ο Πόκλαντ είναι καλά στην υγεία του και δεν τραυματίστηκε.

Ο Ζελένσκι έδωσε εντολή στον επικεφαλής της υπηρεσίας να προχωρήσει σε «κατάλληλη και ουσιαστική» απάντηση, η οποία, εφόσον είναι εφικτό, θα πρέπει να είναι αντίστοιχη του ρωσικού πλήγματος.

«Έδωσα εντολή στον Πόκλαντ να δώσει μια κατάλληλη, ουσιαστική απάντηση και, όπου είναι δυνατόν, μια απάντηση που θα αντικατοπτρίζει αυτό το πλήγμα, προς τους Ρώσους όταν όλα θα είναι έτοιμα. Ο στρατός μας θα στηρίξει αυτή την απάντηση», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οκτώ ημέρες συνεχόμενων επιθέσεων στο Κίεβο

Το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα πρωτοφανές κύμα επιθέσεων, καθώς η πόλη δέχεται πλήγματα επί οκτώ συνεχόμενες ημέρες. Στόχοι έχουν γίνει κτίρια στο κέντρο της πρωτεύουσας, αλλά και αποθήκες και εργοστάσια στα περίχωρα, μεταξύ των οποίων και εγκατάσταση παραγωγής της Coca-Cola.

Από την έναρξη των σχεδόν αδιάκοπων επιθέσεων τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 134 έχουν τραυματιστεί στην πόλη του Κιέβου και στην ευρύτερη περιοχή.

Το πλήγμα στην SBU θεωρείται σημαντική κλιμάκωση, καθώς καταδεικνύει τις αυξανόμενες δυσκολίες της Ουκρανίας να προστατεύσει κρίσιμες κρατικές υποδομές από τις ρωσικές επιθέσεις, την ώρα που αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυραύλους αναχαίτισης.

Οι περισσότερες από τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών πραγματοποιήθηκαν με drones που κινούνται με κινητήρες τζετ.

Τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που τους επιτρέπει να αποφεύγουν μέρος της ουκρανικής αεράμυνας.

Παράλληλα, η υψηλή ταχύτητά τους τα καθιστά ιδιαίτερα δύσκολους στόχους για τις κινητές ομάδες πυρός της Ουκρανίας. Ως αποτέλεσμα, η αναχαίτισή τους απαιτεί κυρίως πυραύλους εδάφους-αέρος ή μαχητικά αεροσκάφη, μέσα τα οποία παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένα για τις ουκρανικές δυνάμεις.

Η Ρωσία πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών κτιρίων της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου, εξαπολύοντας συχνά μαζικές αεροπορικές επιδρομές κατά του Κιέβου. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν έχουν πληγεί αρκετά κυβερνητικά κτίρια, δεν είχε καταφέρει μέχρι σήμερα να χτυπήσει έναν στόχο τέτοιας σημασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, χαρακτήρισε την επίθεση ενέργεια που απαιτεί «αποφασιστική απάντηση».

«Η Μόσχα εξαπέλυσε αυτό το πλήγμα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης, αποκαλύπτοντας έτσι την πραγματική της απόρριψη της διπλωματίας», ανέφερε ο Σιμπίχα.

Ο Ουκρανός υπουργός αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη στη Μόσχα και το Κίεβο των ειδικών απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι αναμένεται να μεταβούν στις δύο πρωτεύουσες τις επόμενες ημέρες.

Ο Σιμπίχα κάλεσε παράλληλα τους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας να καταδικάσουν ξεκάθαρα την επίθεση και να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία και την κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η SBU αποτελεί την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας και έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του FBI στις ΗΠΑ ή της MI5 στη Βρετανία. Μεταξύ άλλων, διερευνά ρωσικά εγκλήματα που διαπράττονται σε ουκρανικό έδαφος.

Η έδρα της βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού Κιέβου, απέναντι από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Σε μικρή απόσταση βρίσκονται επίσης δύο ακόμη εμβληματικά σημεία της ουκρανικής πρωτεύουσας, η Χρυσή Πύλη και η Εθνική Όπερα του Κιέβου.

Πηγή: BBC

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