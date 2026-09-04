Ο Ζελένσκι προτείνει κατάπαυση πυρός με τη Ρωσία κατά την επίσκεψη Κούσνερ - Γουίτκοφ

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, μεταβαίνουν σε Μόσχα και Κίεβο

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Ο Ζελένσκι προτείνει κατάπαυση πυρός με τη Ρωσία κατά την επίσκεψη Κούσνερ - Γουίτκοφ
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  • Ο Πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την επίσκεψη των Αμερικανών διαπραγματευτών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σε Μόσχα και Ουκρανία.
  • Η Ουκρανία θα εγγυηθεί την ασφάλεια του ρωσικού εναερίου χώρου κατά την επίσκεψη των διαπραγματευτών.
  • Ο Ζελένσκι κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει τις αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης για να διασφαλιστεί η ηρεμία.
  • Στόχος της επίσκεψης είναι η αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Ο Ζελένσκι αναμένει τις προτάσεις των Αμερικανών και την αντίδραση της Μόσχας.
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Οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα επισκεφθούν την Ουκρανία την Κυριακή, μετά την επίσκεψή τους στη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα εγγυηθεί την ασφάλεια του ρωσικού εναερίου χώρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στη Μόσχα. Κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει τις αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των διαπραγματευτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

«Όπως συνέβη και κατά τις προηγούμενες διπλωματικές επισκέψεις της αμερικανικής πλευράς, θα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του ρωσικού εναέριου χώρου, ώστε οι διαπραγματευτές να μπορέσουν να φτάσουν με ασφάλεια. Φροντίζουμε ακριβώς για αυτούς, και όχι για τη Ρωσία. Από την πλευρά μας δεν θα γίνουν αεροπορικές επιθέσεις, και η Ρωσία πρέπει να ανταποκριθεί εξίσου, εξασφαλίζοντας ηρεμία χωρίς δικές της αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου που απαιτείται για τη διεξαγωγή αυτών των διαπραγματεύσεων και την επίλυση των λογιστικών ζητημάτων που σχετίζονται με αυτή την αμερικανική επίσκεψη», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

«Στόχος μας είναι μια όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητική και ουσιαστική επίσκεψη, καθώς και διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά. Πρέπει να αναζητήσουμε ρεαλιστικές λύσεις για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Θα δούμε ποιες προτάσεις έχουν ο Στιβ και ο Τζάρεντ -- και τι απάντηση θα λάβουν στη Μόσχα», πρόσθεσε ο Ουκρανός ηγέτης.

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