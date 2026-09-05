Ο Ζελένσκι συνομίλησε με Γουίτκοφ και Κούσνερ: Η Ουκρανία έτοιμη να απέχει από επιθέσεις στη Μόσχα

Μόλις μίλησα με εκπροσώπους του προέδρου της Αμερικής. Έχουν ήδη αρχίσει να συνεργάζονται με τη ρωσική πλευρά σήμερα. Από τη στιγμή της συνομιλίας μας, είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε το καθεστώς παύσης των αεροπορικών επιδρομών στις πόλεις που εμπλέκονται στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Από τώρα μέχρι το τέλος της ημέρας, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, η Ουκρανία είναι έτοιμη να απόσχει από επιθέσεις στη Μόσχα και αναμένουμε ότι οι Ρώσοι θα απόσχουν από επιθέσεις στο Κίεβο.

Σήμερα, υπήρξαν επίσης αναφορές από τον Υπουργό Άμυνας Γεβχένι Χμάρα και τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας Μιχαήλ Ντραπάτι σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο, τη δυναμική των απειλών στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας και τα βήματά μας και τις ενεργές αμυντικές επιχειρήσεις. Είμαι ευγνώμων σε κάθε έναν από τους στρατιώτες μας για την αποτελεσματική υπεράσπιση των θέσεων της Ουκρανίας.

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι ενέργειές μας πρέπει να είναι και θα είναι εκατό τοις εκατό ισχυρές και αποτελεσματικές. Το σχέδιο διπλωματικών δραστηριοτήτων για αύριο στο Κίεβο με τη συμμετοχή της αμερικανικής ομάδας έχει εγκριθεί. Περιμένουμε τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ και είμαστε έτοιμοι για μια ουσιαστική συζήτηση. Ευχαριστούμε όλους όσους είναι με την Ουκρανία!