Ο Ζελένσκι συνομίλησε με Γουίτκοφ και Κούσνερ: Η Ουκρανία έτοιμη να απέχει από επιθέσεις στη Μόσχα
Λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών διαπραγματευτών σε Κίεβο και Μόσχα - Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε τριήμερη κατάπαυση του πυρός
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- Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε τριήμερη κατάπαυση του πυρός ενόψει διπλωματικών επαφών.
- Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να απέχει από επιθέσεις στη Μόσχα έως και τη Δευτέρα.
- Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναμένει ότι η Ρωσία θα απέχει από επιθέσεις στο Κίεβο κατά την ίδια περίοδο.
- Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ξεκίνησαν επαφές με τη Ρωσία και αναμένονται στο Κίεβο.
- Ο Ζελένσκι τόνισε τη σημασία ισχυρών και αποτελεσματικών διπλωματικών ενεργειών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συνομίλησε με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις επαφές τους με τη Ρωσία το Σάββατο.
Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι αναμένεται να φτάσουν στο Κίεβο την Κυριακή.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να απέχει από επιθέσεις εναντίον της Μόσχας από εδώ και στο εξής, καθώς και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Πρόσθεσε ότι αναμένει από τη Ρωσία να πράξει το ίδιο όσον αφορά το Κίεβο.
«Από τη στιγμή της συνομιλίας μας, είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε το καθεστώς παύσης των αεροπορικών επιδρομών στις πόλεις που εμπλέκονται στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων» επισήμανε.
Η ανάρτηση του Ζελένσκι
Μόλις μίλησα με εκπροσώπους του προέδρου της Αμερικής. Έχουν ήδη αρχίσει να συνεργάζονται με τη ρωσική πλευρά σήμερα. Από τη στιγμή της συνομιλίας μας, είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε το καθεστώς παύσης των αεροπορικών επιδρομών στις πόλεις που εμπλέκονται στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.
Από τώρα μέχρι το τέλος της ημέρας, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, η Ουκρανία είναι έτοιμη να απόσχει από επιθέσεις στη Μόσχα και αναμένουμε ότι οι Ρώσοι θα απόσχουν από επιθέσεις στο Κίεβο.
Σήμερα, υπήρξαν επίσης αναφορές από τον Υπουργό Άμυνας Γεβχένι Χμάρα και τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας Μιχαήλ Ντραπάτι σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο, τη δυναμική των απειλών στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας και τα βήματά μας και τις ενεργές αμυντικές επιχειρήσεις. Είμαι ευγνώμων σε κάθε έναν από τους στρατιώτες μας για την αποτελεσματική υπεράσπιση των θέσεων της Ουκρανίας.
Σε διπλωματικό επίπεδο, οι ενέργειές μας πρέπει να είναι και θα είναι εκατό τοις εκατό ισχυρές και αποτελεσματικές. Το σχέδιο διπλωματικών δραστηριοτήτων για αύριο στο Κίεβο με τη συμμετοχή της αμερικανικής ομάδας έχει εγκριθεί. Περιμένουμε τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ και είμαστε έτοιμοι για μια ουσιαστική συζήτηση. Ευχαριστούμε όλους όσους είναι με την Ουκρανία!