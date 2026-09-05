Ρωσία:Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, έφτασαν στη Μόσχα - Συναντώνται με τον Πούτιν

Snapshot Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν τη Μόσχα το Σάββατο και το Κίεβο την Κυριακή για να προωθήσουν πρόταση τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε τριήμερη παύση των ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο ενόψει των διπλωματικών συνομιλιών με την αμερικανική ομάδα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι επιβεβαίωσε την επίσκεψη και δεσμεύτηκε για παύση αεροπορικών επιθέσεων, αναμένοντας αντίστοιχη συμπεριφορά από τη Ρωσία.

Πριν από τις συνομιλίες, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με drones στο Κίεβο, τραυματίζοντας τουλάχιστον εννέα ανθρώπους και στοχοθετώντας την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU.

Η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με drone σε αεροδρόμιο της Λειψίας, η οποία θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρές καταστροφές. Snapshot powered by AI

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑΣτιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, επισκέπτονται τη Μόσχα και το Κίεβο μέσα στο Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο της προσπάθειας της αμερικανικής κυβέρνησης να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Έχουμε μια ιδέα για την ειρήνη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή. «Έστειλα τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, δύο εξαιρετικούς διαπραγματευτές. Έχουν κάνει σπουδαία δουλειά και τους στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Και υπάρχει ίσως μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», ανέφερε.

Η σημερινή πτήση Αμερικανών διαπραγματευτών προς τη Μόσχα πραγματοποιήθηκε με ένα ειδικό Boeing C-32A, ένα από αυτά που έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που Αμερικανοί απεσταλμένοι επισκέπτονται τη Ρωσία», δήλωσε η πηγή του ρωσικού πρακτορείουTass. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο, οι Witkoff και Kushner συνήθως χρησιμοποιούν επαγγελματικά τζετ για επίσημες συναντήσεις και εκδηλώσεις, καθώς και για πτήσεις προς τη Ρωσία.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο Boeing C-32A που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για να φτάσουν σήμερα στη Μόσχα, η πηγή εξήγησε ότι είχε χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες, μεταξύ άλλων για πτήσεις που μετέφεραν τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

«Το αεροσκάφος κατασκευάστηκε τον Απρίλιο του 1998 και έκτοτε έχει καταγράψει πάνω από 28 χρόνια χρόνου πτήσης», ενημέρωσε η πηγή του πρακτορείου.

Οι Witkoff και Kushner αναχώρησαν από το Μαϊάμι την προηγούμενη μέρα, έκαναν μια στάση στο Ελσίνκι και στη συνέχεια έφτασαν στο Βνούκοβο.

Στη συνέχεια, η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τους αφιχθέντες διαπραγματευτές, μαζί με τον Kirill Dmitriev, ειδικό εκπρόσωπο του Ρώσου προέδρου για Επενδύσεις και Οικονομική Συνεργασία με Ξένες Χώρες και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), ο οποίος τους υποδέχτηκε, αναχώρησε από το αεροδρόμιο και κατευθύνθηκε προς τη Μόσχα.

Ο γραμματέας Τύπου του Προέδρου, Dmitry Peskov, δήλωσε στο TASS ότι οι διαπραγματευτές θα γίνουν δεκτοί από τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε, επίσης, την αποστολή με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Σήμερα επιβεβαιώθηκε με σαφήνεια ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα βρίσκονται τις επόμενες ημέρες στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Έχουμε τις λεπτομέρειες από την ομάδα του Αμερικανού προέδρου. Συζητήσαμε σήμερα ότι ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα επισκεφθούν τη Μόσχα και στη συνέχεια το Κίεβο την Κυριακή. Προετοιμαζόμαστε για την επίσκεψη», έγραψε.

Στη Μόσχα οι Γουίτκοφ και Κούσνερ

Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι επισκέπτονται πρώτα τη Ρωσία το Σάββατο και, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, έχουν ήδη φτάσει στη Μόσχα.

Στο αεροδρόμιο Βνούκοβο τους υποδέχθηκε ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ.

Στη συνέχεια, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμένεται να μεταβούν στο Κίεβο την Κυριακή, όπως επιβεβαίωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία θα συμβάλει ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ρωσικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των Αμερικανών.

«Όπως κάναμε και κατά τις προηγούμενες διπλωματικές επισκέψεις της αμερικανικής πλευράς, θα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του ρωσικού εναέριου χώρου, ώστε οι διαπραγματευτές να μπορέσουν να φτάσουν με ασφάλεια. Φροντίζουμε για εκείνους, όχι για τη Ρωσία», έγραψε ο Ζελένσκι.

«Δεν θα υπάρξουν αεροπορικές επιθέσεις από την πλευρά μας και η Ρωσία πρέπει να πράξει το ίδιο, διασφαλίζοντας ότι δεν θα πραγματοποιούνται αεροπορικές επιθέσεις από τη δική της πλευρά για όσο χρόνο χρειαστεί για τη διεξαγωγή των συνομιλιών και τη διεκπεραίωση των ζητημάτων που σχετίζονται με την επίσκεψη της αμερικανικής πλευράς».

Πούτιν και Ζελένσκι ανακοινώνουν προσωρινή παύση των επιθέσεων

Σε νεότερη ανάρτησή του το πρωί του Σαββάτου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε ήδη επικοινωνήσει με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, ενόψει της επίσκεψής τους στο Κίεβο.

«Μόλις μίλησα με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου. Έχουν ήδη ξεκινήσει σήμερα τις εργασίες τους με τη ρωσική πλευρά. Από τη στιγμή αυτής της συνομιλίας, είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε κατάπαυση του πυρός στις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον των πόλεων που εμπλέκονται στη διαπραγματευτική διαδικασία», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να απέχει από επιθέσεις εναντίον της Μόσχας μέχρι το τέλος του Σαββάτου, καθώς και την Κυριακή και τη Δευτέρα, αναμένοντας από τη Ρωσία να κάνει το ίδιο σε σχέση με το Κίεβο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον υπουργό Άμυνας Γεβγένι Χμάρα και τον αρχηγό των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Μιχάιλο Ντραπάτι για την κατάσταση στο μέτωπο, την εξέλιξη των απειλών στον ουκρανικό εναέριο χώρο και τις αμυντικές επιχειρήσεις.

«Στο διπλωματικό μέτωπο, οι ενέργειές μας πρέπει να είναι και θα είναι εξίσου ισχυρές και αποτελεσματικές – εκατό τοις εκατό», τόνισε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το πρόγραμμα των αυριανών διπλωματικών επαφών στο Κίεβο με την αμερικανική ομάδα έχει ήδη εγκριθεί.

«Περιμένουμε τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ και είμαστε έτοιμοι για μια ουσιαστική συζήτηση», κατέληξε.

Τριήμερη παύση των ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο διέταξε ο Πούτιν ενόψει των συνομιλιών

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε το Σάββατο ότι ο Ρώσος πρόεδρος και αρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων έδωσε εντολή «να μην πραγματοποιηθούν πλήγματα στο Κίεβο για τρεις ημέρες, από τα μεσάνυχτα σήμερα»

Πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ μεταβαίνουν στη Μόσχα «με μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πρότασης.

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, στις αρχές του 2025, οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν επισκεφθεί επανειλημμένα τη Μόσχα, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Αμερικανού προέδρου να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Παρά την αισιοδοξία που είχε δημιουργηθεί μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη χρονιά, η διπλωματική διαδικασία φαίνεται έκτοτε να έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, καθώς ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο εμφανίζονται διατεθειμένα να κάνουν ουσιαστικές υποχωρήσεις σε κρίσιμα ζητήματα.

Παρόλα αυτά, σε δηλώσεις του την Πέμπτη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επαίνεσε το έργο των Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, χαρακτηρίζοντάς τους «πάντα ευπρόσδεκτους επισκέπτες εδώ» και προσθέτοντας ότι η ρωσική πλευρά «συνεργάζεται μαζί τους με ευχαρίστηση».

Νέα ρωσική επίθεση πριν από τις συνομιλίες

Η αμερικανική διπλωματική πρωτοβουλία πραγματοποιείται ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ρωσική επίθεση με drones έπληξε την έδρα της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο Κίεβο. Υποστήριξε ότι η επίθεση είχε ως άμεσο στόχο τον επικεφαλής της υπηρεσίας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον επικεφαλής της SBU, Ολεξάντρ Πόκλαντ, να προετοιμάσει αντίποινα.

«Έδωσα στον Πόκλαντ την εντολή να υπάρξει μια επαρκής, αισθητή και, εάν είναι δυνατόν, αντίστοιχη απάντηση στην επίθεση των Ρώσων, όταν όλα θα είναι έτοιμα. Ο στρατός μας θα στηρίξει αυτή την απάντηση», έγραψε.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με drone

Η επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων πραγματοποιείται επίσης μία ημέρα μετά την επίσημη κατηγορία της Γερμανίας ότι η Ρωσία επιχείρησε να πραγματοποιήσει επίθεση με drone που έφερε εκρηκτικά σε μεγάλο γερμανικό αεροδρόμιο.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας θα μπορούσε να είχε προκαλέσει καταστροφή εάν είχε ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με το Βερολίνο, οι έρευνες της αστυνομίας και οι πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας δείχνουν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

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