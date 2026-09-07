Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Μπέρναμ - Στο επίκεντρο Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Snapshot Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Μπέρναμ επανέλαβε τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και τις πρόσφατες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με πρωτοβουλία των ΗΠΑ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας τη σημασία της λύσης των δύο κρατών και την ανάγκη αποτροπής πυρηνικού οπλοστασίου στο Ιράν.

Τονίστηκε η ανάγκη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ως μέρος της συζήτησης για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ είχαν πρόσφατες συνομιλίες με ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας για την ειρήνευση της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ μίλησε σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο «να συνεχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και τις πρόσφατες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με πρωτοβουλία των ΗΠΑ» ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Μπέρναμ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ AP

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίθεση την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Μπέρναμ να επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η λύση των δύο κρατών, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αλλά και να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Την Κυριακή, οι ειδικοί απεσταλμένοι της Ουάσιγκτον Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο, αφού την προηγούμενη ημέρα είχαν συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.