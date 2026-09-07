Ο Τραμπ γίνεται... Green Lantern και βαφτίζει τη Σελήνη «αμερικανική»

Σε μία από τις 34 αναρτήσεις που έκανε σε λιγότερο από μία ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε μεταξύ άλλων στον ρόλο...του υπερήρωα Green Lantern της DC Comics  

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Ο Τραμπ γίνεται... Green Lantern και βαφτίζει τη Σελήνη «αμερικανική»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη ως υπερήρωας Green Lantern, προβάλλοντας τον εαυτό του ως εγγυητή της ασφάλειας των ΗΠΑ και της ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας.
  • Στο βίντεο δημιουργείται ένα τείχος που παραπέμπει σε σύνορο κατά της μετανάστευσης, ενώ προβάλλονται αμερικανικά στρατιωτικά μέσα και εργοστασιακά κτίρια.
  • Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τον εμβληματικό όρκο των Green Lanterns και μεταδόθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του Λευκού Οίκου στο X, λίγες ώρες πριν το νέο επεισόδιο σειράς της DC.
  • Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για την πολιτική προπαγάνδα και τη χρήση κρατικών καναλιών, καθώς και ερωτήματα για πιθανές νομικές συνέπειες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα της DC Comics.
  • Ο Τραμπ δημοσίευσε επίσης φωτογραφία της Σελήνης με την αμερικανική σημαία, διεκδικώντας την ως «αμερικανική», και παρουσίασε νέο σχέδιο στολής για τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με μια σειρά αναρτήσεων που συνδυάζουν το Διάστημα, τη νέα εμφάνιση της Space Force, αλλά και… τον κόσμο των υπερηρώων, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα από τα βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται στον ρόλο του υπερήρωα Green Lantern της DC Comics, κρατώντας το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι δύναμης που εκπέμπει ένα έντονο πράσινο φως.

Αφότου διεκδίκησε τη Σελήνη, ως...ιδιοκτησία των ΗΠΑ και αποκάλυψε ένα νέο σχέδιο για τις στολές της Διαστημικής Δύναμης, ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε και μια πινελιά από τον κόσμο των υπερηρώων. Στο επίμαχο βίντεο, ο Τραμπ εκμεταλλεύεται τη δύναμη του δακτυλιδιού για να υψώσει ένα συνοριακό τείχος στην έρημο, αφήνοντας στην απέναντι πλευρά μια ομάδα ανθρώπων—σε μια σαφή αναφορά στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Το σκηνικό συμπληρώνεται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τη σήμανση «Αμερικανική Βιομηχανία», καθώς και από αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία.

Η δημοσίευση πραγματοποιήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X, συνοδευόμενη από τον εμβληματικό όρκο των Green Lanterns για την καταπολέμηση του κακού, ενώ ως μουσική επένδυση επιλέχθηκε το τραγούδι «Flashing Lights» του Kάνιε Γουέστ. «Στην πιο λαμπρή μέρα, στην πιο μαύρη νύχτα, Κανένα κακό δεν θα ξεφύγει από τη ματιά μου. Ας προσέχουν όσοι λατρεύουν τη δύναμη του κακού, Φυλαχτείτε από τη δύναμή μου... το φως του Πράσινου Φανού!».

Στόχος της ανάρτησης σύμφωνα με τους αναλυτές ειναι να εμφανιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος ως ο απόλυτος εγγυητής για την ασφάλεια του έθνους, την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας, αλλά και τη διατήρηση της παγκόσμιας στρατιωτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ.

Η χρονική στιγμή επίσης του βίντεο δεν είναι τυχαία, καθώς δημοσιοποιήθηκε μόλις λίγες ώρες πριν από την προβολή του τέταρτου επεισοδίου της νέας σειράς «Lanterns» της DC στο HBO. Στη σειρά, ο Hal Jordan (Κάιλ Τσάντλερ) αναζητά τον διάδοχό του στο πρόσωπο του John Stewart (Άαρον Πιερ), με τους επικοινωνιολόγους του Τραμπ να εκμεταλλεύονται την επικαιρότητα της για να τοποθετήσουν συμβολικά τον Αμερικανό πρόεδρο στη θέση του νέου...υπερασπιστή της Γης.

Επικριτές του Αμερικανού προέδρου χαρακτήρισαν το βίντεο προϊόν πολιτικής προπαγάνδας χαμηλής αισθητικής και εξέφρασαν την ενόχλησή τους για τη χρήση κρατικών διαύλων επικοινωνίας για τέτοιου είδους αναρτήσεις, ενώ ορισμένοι αναρωτήθηκαν αν η χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων του χαρακτήρα της DC Comics θα προκαλέσει νομικές αντιδράσεις από πλευράς των DC Studios ή της Warner Bros. Discovery.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε είχε δημοσιεύσει νωρίτερα στο Truth Social μια εικόνα της Σελήνης, με τη Γη να διακρίνεται στο βάθος, συνοδεύοντάς την με τη φράση «Η Σελήνη είναι δική μας» και την αμερικανική σημαία. Στη συνέχεια παρουσίασε το σχέδιο για τη στολή υπηρεσίας της αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης που κινείται σε γκρι και μαύρες αποχρώσεις και περιλαμβάνει ανθρακί σακάκι με γιακά και αντίστοιχο παντελόνι, μαύρη ζώνη, μπότες και καπέλο.

Σύμφωνα με το υλικό που συνόδευε την παρουσίαση, η σχεδίαση αντλεί έμπνευση από την «πειθαρχία και τη λειτουργικότητα» της στολής των Starship Troopers και έχει εκσυγχρονιστεί για τους «Guardians of the Space Domain», δηλαδή τους «Φύλακες του Διαστημικού Τομέα».

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