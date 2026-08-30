To Google Maps ακολουθεί τον Τραμπ:  Η λίμνη Οντάριο μετονομάστηκε σε λίμνη της Αμερικής

Η αλλαγή έγινε για τους Αμερικανούς χρήστες της εφαρμογής

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

To Google Maps ακολουθεί τον Τραμπ:  Η λίμνη Οντάριο μετονομάστηκε σε λίμνη της Αμερικής
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Google Maps μετονόμασε τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής για τους Αμερικανούς χρήστες, ακολουθώντας την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η αλλαγή υποστηρίχθηκε από τον Λευκό Οίκο, ενώ αμφισβητήθηκε έντονα από τις καναδικές αρχές και τον πρωθυπουργό του Οντάριο.
  • Η Google εξήγησε ότι η μετονομασία βασίζεται στο αμερικανικό Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων (GNIS) και ισχύει μόνο για χρήστες στις ΗΠΑ.
  • Οι καναδικοί χρήστες θα συνεχίσουν να βλέπουν το όνομα λίμνη Οντάριο, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα βλέπει και τις δύο ονομασίες.
  • Η εφαρμογή Χάρτες της Apple διατήρησε το όνομα λίμνη Οντάριο χωρίς αλλαγές.
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Ο Λευκός Οίκος χαιρέτισε σήμερα τη μετονομασία από το Google Maps της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής για τους Αμερικανούς χρήστες αυτού του μηχανισμού αναζήτησης, μετά τη μονομερή απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει το όνομα της λίμνης στα σύνορα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

«Είναι επίσημο! Είναι ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ στο Google Maps!», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσουνγκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σήμερα το πρωί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει εμπλακεί σε εμπορική διαμάχη με τον Καναδά, υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα για να αλλάξει αμέσως το όνομα της λίμνης Οντάριο, η οποία βρίσκεται στα σύνορα, σε λίμνη της Αμερικής.

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Η απόφαση, η οποία δεν οδηγεί σε καμία διεθνή αναγνώριση της νέας ονομασίας, αμφισβητήθηκε έντονα από τις καναδικές αρχές. «Είναι εντελώς παράλογο», αποδοκίμασε ο Νταγκ Φορντ, πρωθυπουργός της καναδικής επαρχίας του Οντάριο, μιλώντας σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News. «Κανείς δεν πρόκειται να την αποκαλεί η 'λίμνη της Αμερικής'».

Σε ανάρτηση ιστολογίου, η Google εξηγεί ότι άλλαξε το όνομα για τους χρήστες που έχουν τη βάση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ακολουθήσει τις επίσημες κυβερνητικές πηγές, συγκεκριμένα με το Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων (GNIS) στις ΗΠΑ.

Οι χρήστες της εφαρμογής στον Καναδά θα συνεχίσουν να βλέπουν την ονομασία λίμνη Οντάριο, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος θα βλέπει να παρατίθενται και οι δύο ονομασίες για να αναφερθεί σε αυτή την τεράστια υδάτινη μάζα, μία από τις Μεγάλες Λίμνες που ορίζουν τα σύνορα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

Στην ανταγωνιστική εφαρμογή της Apple, «Χάρτες», το όνομα λίμνη Οντάριο παρέμεινε σήμερα ως έχει.

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