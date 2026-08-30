Γιατί το κοντέρ του αυτοκινήτου δείχνει διαφορετική ταχύτητα από το Google Maps;

Snapshot Το ταχύμετρο του αυτοκινήτου μπορεί να δείχνει υψηλότερη ταχύτητα από την πραγματική λόγω κανονισ που επιτρέπουν απόκλιση έως 10% συν 4 km/h.

Το Google Maps υπολογίζει την ταχύτητα βασιζόμενο σε δεδομένα θέσης και η ένδειξή του είναι μόνο ενημερωτική.

Η διαφορά μεταξύ των ενδείξεων του ταχύμετρου και του Google Maps δεν υποδηλώνει βλάβη στο όχημα ή το κινητό.

Οι οδηγοί πρέπει να εμπιστεύονται το ταχύμετρο του αυτοκινήτου για την τήρηση των ορίων ταχύτητας.

Η Google προτείνει τη χρήση του ταχύμετρου του οχήματος για επιβεβαίωση της ταχύτητας, καθώς η ένδειξη του Maps μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες. Snapshot powered by AI

Πολλοί οδηγοί, ειδικά στα μεγάλα ταξίδια, έχουν παρατηρήσει ότι η ταχύτητα που εμφανίζεται στο κοντέρ του αυτοκινήτου δεν είναι πάντα ίδια με αυτή που δείχνει το Google Maps.

Για παράδειγμα, το ταχύμετρο μπορεί να δείχνει 100 km/h, ενώ η εφαρμογή να εμφανίζει 95 ή 96 km/h.

Η διαφορά αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα είτε στο αυτοκίνητο είτε στο κινητό.

Το ταχύμετρο των αυτοκινήτων υπόκειται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Νο. 39 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), η ένδειξη του ταχύμετρου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την πραγματική ταχύτητα του οχήματος. Ο ίδιος κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένο ανώτατο περιθώριο απόκλισης.

Με βάση τις προβλεπόμενες συνθήκες ελέγχου, η ένδειξη του ταχύμετρου μπορεί να είναι υψηλότερη από την πραγματική ταχύτητα. Για τα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ο κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένο όριο απόκλισης, το οποίο μπορεί να φτάσει έως το 10% της πραγματικής ταχύτητας συν 4 km/h, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη έκδοση και τις προϋποθέσεις του κανονισμού.

Επομένως, μια ένδειξη 100 km/h στο κοντέρ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το αυτοκίνητο κινείται ακριβώς με 100 km/h.

Τι κάνει το Google Maps;

Το Google Maps διαθέτει ένδειξη ταχύτητας που υπολογίζει την κίνηση του οχήματος χρησιμοποιώντας δεδομένα θέσης. Ωστόσο, η ίδια η Google ξεκαθαρίζει ότι το ταχύμετρο της εφαρμογής προορίζεται μόνο για ενημερωτική χρήση.

Η εταιρεία επισημαίνει επίσης ότι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν διαφορά ανάμεσα στην ένδειξη του Google Maps και την πραγματική ταχύτητα του οχήματος.

Για τον λόγο αυτό, η Google αναφέρει ότι οι οδηγοί πρέπει να χρησιμοποιούν το ταχύμετρο του αυτοκινήτου για να επιβεβαιώνουν την ταχύτητά τους.

Γιατί βλέπουμε διαφορετικούς αριθμούς;

Οι δύο ενδείξεις δεν προκύπτουν με τον ίδιο τρόπο. Το ταχύμετρο του αυτοκινήτου αποτελεί μέρος του συστήματος του οχήματος και λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα ταχύμετρα.

Το Google Maps, από την άλλη πλευρά, υπολογίζει την ταχύτητα από δεδομένα θέσης και η ένδειξή του μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες.

Έτσι, μια μικρή διαφορά μεταξύ των δύο ενδείξεων είναι απολύτως πιθανό να εμφανιστεί και από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.

Ποια ένδειξη πρέπει να εμπιστευόμαστε;

Για την οδήγηση και την τήρηση των ορίων ταχύτητας, ο οδηγός πρέπει να χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς το ταχύμετρο του αυτοκινήτου και όχι την ένδειξη του Google Maps.

Η ίδια η Google χαρακτηρίζει την ένδειξη ταχύτητας των Maps ως πληροφοριακή και συστήνει στους οδηγούς να χρησιμοποιούν το ταχύμετρο του οχήματος για την επιβεβαίωση της ταχύτητάς τους.

Με άλλα λόγια, αν το κοντέρ δείχνει 100 km/h και το Google Maps 95 km/h, η διαφορά δεν σημαίνει ότι κάποιος από τους δύο «λέει ψέματα». Πρόκειται για δύο διαφορετικές ενδείξεις, οι οποίες προκύπτουν με διαφορετικό τρόπο και έχουν διαφορετικό ρόλο.

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