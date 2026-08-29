Τραγωδία στην Ιόνια Οδό: Νεκρός 22χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Ρίγανης
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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Ρίγανης, με έναν 22χρονο άνδρα να χάνει την ζωή του.
Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ο νεαρός οδηγώντας δίκυκλο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σταθμός του ΕΚΑΒ και δύναμη της Τροχαίας. Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
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