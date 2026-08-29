Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 70χρονος για το τροχαίο με θύμα 20χρονο μοτοσικλετιστή στον Χορτιάτη

Snapshot Ένας 20χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος.

Το δυστύχημα συνέβη στις 28 Αυγούστου 2026, περίπου στις 22:40, στη συμβολή των οδών Μαρτύρων 2ας Σεπτέμβρη και Ειρήνης Αρδαμερίου.

Ο 70χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη αμέσως μετά το τροχαίο.

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης διενεργεί την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 22:40 στη συμβολή των οδών Μαρτύρων 2ας Σεπτέμβρη και Ειρήνης Αρδαμερίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος. Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο 20χρονος μοτοσικλετιστής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 70χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 και ώρα 22:40, σε περιοχή του Χορτιάτη, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος άντρας, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου.

Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης».