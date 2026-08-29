Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ

Snapshot Ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 22:40 στη συμβολή των οδών Μαρτύρων 2ας Σεπτέμβρη και Ειρήνης Αρδαμερίου.

Η μοτοσικλέτα του 20χρονου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από τη σύγκρουση. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:40 στη συμβολή των οδών Μαρτύρων 2ας Σεπτέμβρη και Ειρήνης Αρδαμερίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο 20χρονος μοτοσικλετιστής.

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