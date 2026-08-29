Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και ακραίος κίνδυνος φωτιάς - πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να διαμορφώνονται συνθήκες καύσωνα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και ακραίος κίνδυνος φωτιάς - πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
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Σε πέρασμα θυελλωδών βοριάδων μετατρέπεται σήμερα Σάββατο το Αιγαίο, με την ένταση των ανέμων να φτάνει τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, ρίχνοντας αισθητά τον υδράργυρο αλλά διατηρώντας σε ακραίο επίπεδο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η σημερινή ημέρα αποτελεί το πιο δύσκολο καιρικό διάστημα. Από την Κυριακή το σκηνικό βελτιώνεται σταδιακά, καθώς οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα 7 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα θα υποχωρήσουν περαιτέρω, φτάνοντας τα 6 μποφόρ.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να διαμορφώνονται συνθήκες καύσωνα. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 35 με 36 βαθμούς, αν και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα θα αγγίξει τους 37 βαθμούς, με τοπικές μπόρες να αναμένονται στα ορεινά. Όπως αναφέρει η πρόγνωση, η επόμενη εβδομάδα δεν αναμένεται να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες καιρικές ακρότητες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανών μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 32 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 22 έως 36 βαθμούς, στην Ήπειρο από 23 έως 38 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 έως 35-37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 26 έως 34 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 22 έως 30 βαθμούς, αλλά στη Ρόδο και την Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες με εντάσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη έως 8 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά του νομού 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

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