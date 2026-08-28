Μανιασμένο μελτέμι το Σαββατοκύριακο – Πού θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα / ώρα οι άνεμοι

Ισχυροί άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά από σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, με την ένταση του μελτεμιού να κορυφώνεται το Σάββατο. Κατά τόπους οι ριπές των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα / ώρα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Το μελτέμι θα παρουσιάσει σημαντική ενίσχυση από την Παρασκευή (28/08) και κυρίως κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Οι μέσες εντάσεις των ανέμων στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο κατά τόπους οι άνεμοι θα «αγγίξουν» τα 8 μποφόρ.

Ιδιαίτερα ισχυρές αναμένονται οι ριπές στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα μοντέλα υψηλής ανάλυσης, τοπικά θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα / ώρα, ενώ στην Ανατολική Κρήτη ενδέχεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 110 – 120 χιλιόμετρα / ώρα.

Ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν επίσης στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου οι ριπές μπορεί να φτάσουν τα 90 χιλιόμετρα / ώρα. Στο Αιγαίο, από τη Λέσβο και νοτιότερα, καθώς και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Αττική και την Πελοπόννησο, οι ριπές αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 70 χιλιόμετρα / ώρα.

Στο επίκεντρο η Ανατολική Κρήτη

Η Ανατολική Κρήτη αναμένεται να βρεθεί στην περιοχή όπου οι άνεμοι θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη ένταση. Οι ριπές των 110 – 120 χιλιόμετρα / ώρα δημιουργούν συνθήκες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως σε εκτεθειμένες περιοχές, ορεινά τμήματα και θαλάσσιες περιοχές.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα επηρεάσουν παράλληλα μεγάλο μέρος του Αιγαίου, με τις συνθήκες στη θάλασσα να είναι ιδιαίτερα δύσκολες κατά τόπους.

Κορύφωση το Σάββατο

Η μεγαλύτερη ένταση των ανέμων αναμένεται κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Οι προγνωστικοί χάρτες του meteo.gr αποτυπώνουν τις περιοχές όπου αναμένονται οι υψηλότερες ριπές, τόσο το πρωί, όσο και το μεσημέρι.

Οι πολίτες, ιδιαίτερα όσοι βρίσκονται σε περιοχές που επηρεάζονται από το ισχυρό μελτέμι, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να λαμβάνουν υπόψη τις κατά τόπους αυξημένες εντάσεις των ανέμων.

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