Καιρός: «Μπορεί σήμερα να έχουμε 30άρια είναι όμως σαν 40άρια» - Επιστρέφουν οι ισχυροί άνεμοι

Η πρόγνωση του καιρού μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Γιάννης Καλύβας

Καιρός: «Μπορεί σήμερα να έχουμε 30άρια είναι όμως σαν 40άρια» - Επιστρέφουν οι ισχυροί άνεμοι
ΚΑΙΡΟΣ
6'
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  • Οι αρμόδιες Αρχές έχουν κηρύξει κίτρινο συναγερμό λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας.
  • Σήμερα αναμένεται η πιο δυσμενής ημέρα με υψηλή υγρασία και θερμοκρασίες που αισθάνονται ως 40 βαθμοί, παρά τις πραγματικές τιμές γύρω στους 30 βαθμούς.
  • Τα επόμενα 24ωρα θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες έως 39-40 βαθμούς σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, με παράλληλη αυξημένη ξηρασία και επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιές.
  • Από την Πέμπτη θα εμφανιστούν ισχυροί άνεμοι 7-8 μποφόρ στα Δωδεκάνησα και το Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ το Σάββατο η θερμοκρασία θα μειωθεί σημαντικά στην Αθήνα.
  • Από το Σάββατο και μετά δεν αναμένονται καύσωνες ή ακραίες θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών.
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Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα οι αρμόδιες Αρχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας εξαιτίας της υψηλής επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Τις επόμενες ημέρες, όπως διαμορφώνεται το σκηνικό του καιρού, αναμένεται να αυξηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να επιστρέψουν.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, οι επόμενες ημέρες θα είναι κομβικές όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ανέμους θα έχουμε και συσσωρευμένη ξηρασία από το καλοκαίρι με αποτέλεσμα οι συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιάς και είναι επικίνδυνες.

«Σήμερα, από αίσθηση θερμοκρασίας νομίζω θα είναι η χειρότερη ημέρα, διότι θα έχουμε πραγματικά άπνοια και για παράδειγμα στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής μπορεί να έχουμε 30άρια είναι όμως σαν 40άρια γιατί έχουμε υγρασία στο 70%», σημείωσε επίσης η μετεωρολόγος.

Κατά τα άλλα, συνέχισε η μετεωρολόγος, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και 39 βαθμούς σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο.

Συνεχίζοντας για τον καιρό της Πέμπτης η μετεωρολόγος τόνισε: «Από την Πέμπτη, κάθε μέρα θα έχουμε μία ανεμολογική πρόκληση που θα αλλάζει περιοχή. Από την Πέμπτη, τα 7 μποφόρ θα είναι μέσα στα Δωδεκάνησα, άρα παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στην υπόλοιπη χώρα, μέχρι 38 ακόμα και 40 βαθμούς.

Η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών θα είναι πολύ μεγάλη όλες τις επόμενες ημέρες και κυρίως από Παρασκευή γιατί έρχονται 8 μποφόρ στο Αιγαίο, όπως και το Σάββατο. Άρα, πέφτει η θερμοκρασία στα ανατολικά και πέφτει και αρκετά. Το Σάββατο στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσουμε τους 34 βαθμούς και θα έχουμε και μποφόρ.

Από το Σάββατο και μετά δεν φαίνονται 40αρια, ούτε καύσωνες, ούτε ακραίες καταστάσεις».

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Ο καιρός αύριο Πέμπτη

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και αύριο Πέμπτη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ η θερμοκρασία κυρίως στα δυτικά και τα νότια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 κατά τόπους στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου και στη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 τοπικά στη νότια Κρήτη 37 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικότερα, αύριο Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική, με τους ανέμους να πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 38 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 23 και 36 βαθμούς κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36, στα ηπειρωτικά 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38, τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 32, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίο, Δωδεκάνησα

Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36, τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις

μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά και τα νότια.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες ,οπότε θα σημειωθούν όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

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