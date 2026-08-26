Καιρός: Τι δείχνει το ECMWF για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την Ελλάδα

Snapshot Ο χειμώνας στην Ευρώπη αναμένεται θερμότερος από τα κανονικά με αυξημένες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές λόγω συχνότερης δυτικής έως νοτιοδυτικής ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Το ισχυρό El Niño στον τροπικό Ειρηνικό μπορεί να επηρεάσει έμμεσα την ατμοσφαιρική κυκλοφορία της Ευρώπης χωρίς να καθορίζει συγκεκριμένο τύπο χειμώνα για την Ελλάδα.

Οι προβλέψεις δείχνουν περιορισμένες χιονοπτώσεις στα χαμηλά και μεσαία υψόμετρα της Ευρώπης, με εξαίρεση τα υψηλότερα τμήματα των Άλπεων όπου μπορεί να υπάρξουν αξιόλογες χιονοπτώσεις.

Για την Ελλάδα δεν υπάρχει σαφές σήμα για ακραία ψυχρό ή ιδιαίτερα χιονοφόρο χειμώνα, αλλά η πιθανή εξασθένηση του Πολικού Στροβίλου τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο αυξάνει την πιθανότητα ισχυρών ψυχρών εισβολών.

Οι επόμενες εποχικές ενημερώσεις θα είναι κρίσιμες για την καλύτερη εκτίμηση της εξέλιξης του χειμώνα, ειδικά για τη χώρα μας. Snapshot powered by AI

Τα πρώτα μακροπρόθεσμα στοιχεία για τον χειμώνα 2026–2027 αρχίζουν να διαμορφώνουν μια πρώτη εικόνα για την Ευρώπη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην εξέλιξη του El Niño, στην κυκλοφορία του Ατλαντικού και στη συμπεριφορά του Πολικού Στροβίλου.

Οι εποχικές προγνώσεις που εξετάζουμε αυτή την περίοδο εμφανίζουν ως βασικό σενάριο μια κυκλοφορία που θα μπορούσε να ευνοήσει θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ο χειμώνας θα στερηθεί ψυχρών εισβολών ή επεισοδίων χιονοπτώσεων.

Αντίθετα, υπάρχουν ήδη ορισμένα στοιχεία που καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την εξέλιξη του χειμώνα μετά τον Δεκέμβριο.

Το σημαντικότερο ίσως ερώτημα για την Ελλάδα είναι εάν η γενικότερα ήπια τάση που εμφανίζουν τα εποχικά μοντέλα για την Ευρώπη θα επικρατήσει και στη νοτιοανατολική Μεσόγειο ή αν μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα μπορέσουν να ανοίξουν τον δρόμο για ισχυρότερες ψυχρές εισβολές προς τα Βαλκάνια και τη χώρα μας.

Το El Niño στο επίκεντρο του χειμώνα

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που εξετάζονται για τον ερχόμενο χειμώνα είναι η ισχυρή θέρμανση του τροπικού Ειρηνικού.

Σύμφωνα με το υλικό των εποχικών προβλέψεων, το El Niño παρουσιάζει ισχυρή δυναμική, με τα μοντέλα να εξετάζουν ακόμη και την πιθανότητα να εξελιχθεί σε ένα εξαιρετικά ισχυρό επεισόδιο μέχρι το τέλος του έτους.

Το El Niño μπορεί να επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο. Οι μεγάλες θερμοκρασιακές ανωμαλίες στον τροπικό Ειρηνικό μεταβάλλουν την κατανομή των πιέσεων και δημιουργούν ατμοσφαιρικά κύματα που μπορούν τελικά να επηρεάσουν ακόμη και τον Ατλαντικό και την Ευρώπη.

Η επίδραση στην Ευρώπη, πάντως, είναι περισσότερο έμμεση από ό,τι στη Βόρεια Αμερική. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς δεν μπορούμε να μεταφράσουμε ένα ισχυρό El Niño αυτόματα σε συγκεκριμένο τύπο χειμώνα για την Ελλάδα.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για την Ευρώπη

Το βασικό σενάριο που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή θέλει την Ευρώπη να επηρεάζεται αρκετά συχνά από δυτική έως νοτιοδυτική ατμοσφαιρική κυκλοφορία από τον Ατλαντικό.

Μια τέτοια διάταξη συνήθως μεταφέρει σχετικά ήπιες και υγρές αέριες μάζες προς την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Τα τελευταία εποχικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην ανάλυση δείχνουν θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης για το τρίμηνο Δεκεμβρίου–Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου, ενώ παράλληλα εμφανίζεται αυξημένο υετικό δυναμικό σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο.

Θερμότερος χειμώνας δεν σημαίνει απαραίτητα ξηρότερος χειμώνας.

Αν επικρατήσει συχνότερη δυτική ή νοτιοδυτική ροή, αρκετές περιοχές της Ευρώπης θα μπορούσαν να δεχθούν περισσότερα βαρομετρικά χαμηλά και αυξημένες βροχοπτώσεις.

Το πρόβλημα για τις χιονοπτώσεις θα είναι η θερμοκρασία.

Περιορισμένα χιόνια στα χαμηλά υψόμετρα της Ευρώπης;

Οι πρώτες εποχικές ενδείξεις δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για εκτεταμένες χιονοπτώσεις στα πεδινά και στα μεσαία υψόμετρα της Ευρώπης.

Οι αναλύσεις προηγούμενων πολύ ισχυρών επεισοδίων El Niño δείχνουν ελλείμματα χιονόπτωσης σε μεγάλα τμήματα της ηπειρωτικής Ευρώπης, με καλύτερες συνθήκες κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά.

Παρόμοια εικόνα εμφανίζεται και στις πρώτες προβολές για τον επόμενο χειμώνα.

Τα υψηλότερα τμήματα των Άλπεων θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση. Η αυξημένη υγρασία από τον Ατλαντικό μπορεί να προσφέρει σημαντικό υετό και, σε υψόμετρα όπου η θερμοκρασία παραμένει αρκετά χαμηλή, αυτός να μεταφράζεται σε αξιόλογες χιονοπτώσεις.

Και η Ελλάδα; Τι μπορούμε να πούμε από τώρα

Για την Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Η χώρα μας βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης και η εξέλιξη ενός χειμώνα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πού θα εγκατασταθούν οι αντικυκλώνες και οι αυλώνες ψυχρών αερίων μαζών πάνω από την Ευρώπη.

Με τα σημερινά δεδομένα, δεν διακρίνεται κάποιο σταθερό σήμα που να μας επιτρέπει να μιλήσουμε από τώρα για ιδιαίτερα ψυχρό χειμώνα στην Ελλάδα.

Εάν επικρατήσει το βασικό ευρωπαϊκό σενάριο της ενισχυμένης δυτικής και νοτιοδυτικής κυκλοφορίας, η χώρα μας θα μπορούσε να περάσει μεγάλα διαστήματα με θερμοκρασίες κοντά ή υψηλότερα από τα κλιματικά επίπεδα.

Αυτό όμως δεν αποκλείει καθόλου σύντομες αλλά ισχυρές ψυχρές εισβολές.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της φετινής εξίσωσης.

Ο Πολικός Στρόβιλος μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Οι πρώτες ενδείξεις για τον Πολικό Στρόβιλο αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή.

Ο Πολικός Στρόβιλος αποτελεί μια μεγάλης κλίμακας κυκλοφορία ψυχρού αέρα πάνω από τις πολικές περιοχές. Όταν είναι ισχυρός, τείνει να συγκρατεί τις ψυχρότερες αέριες μάζες στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη.

Όταν όμως εξασθενεί ή διαταράσσεται, αυξάνονται οι πιθανότητες οι πολικές αέριες μάζες να κινηθούν νοτιότερα.

Οι εποχικές προβολές που περιλαμβάνονται στο υλικό εμφανίζουν σήμα εξασθένησης των στρατοσφαιρικών δυτικών ανέμων περίπου από τα τέλη Δεκεμβρίου προς τον Ιανουάριο, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει ασθενέστερο Πολικό Στρόβιλο.

Αυτό δεν αποτελεί πρόγνωση για Sudden Stratospheric Warming (SSW), ούτε σημαίνει ότι μια ψυχρή εισβολή θα κατευθυνθεί υποχρεωτικά προς την Ελλάδα.

Αποτελεί όμως έναν παράγοντα που θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ στενά.

Γιατί ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος μπορεί να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Εάν ο Πολικός Στρόβιλος παρουσιάσει σημαντική εξασθένηση μέσα στον χειμώνα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στο βόρειο ημισφαίριο μπορεί να γίνει περισσότερο «κυματιστή».

Τότε αυξάνεται η πιθανότητα βαθύτερων αυλώνων να κινηθούν προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.

Το αρχικό υλικό μάλιστα επισημαίνει ότι ισχυρά επεισόδια El Niño μπορούν να ξεκινήσουν με σχετικά ισχυρότερη πολική κυκλοφορία και να ακολουθηθούν από ταχεία εξασθένησή της γύρω από τη μετάβαση Δεκεμβρίου–Ιανουαρίου.

Για την Ελλάδα αυτό είναι σημαντικό

Μια κατάλληλη διάταξη αντικυκλωνικών πιέσεων στην κεντρική ή βόρεια Ευρώπη, σε συνδυασμό με αυλώνα προς τα Βαλκάνια, θα μπορούσε να οδηγήσει ψυχρές ηπειρωτικές αέριες μάζες προς τη χώρα μας.

Δεν μπορούμε όμως από τον Αύγουστο να γνωρίζουμε πού θα κατευθυνθεί μια τέτοια ψυχρή εισβολή.

Τι σημαίνει αυτό για τα χιόνια στην Ελλάδα

Είναι επομένως πολύ νωρίς για τίτλους περί «χειμώνα με πολλά χιόνια» ή, αντίθετα, «χειμώνα χωρίς χιόνια».

Το επικρατέστερο εποχικό σενάριο για την Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για παρατεταμένο ψύχος και εκτεταμένες χιονοπτώσεις στα χαμηλά υψόμετρα. Το ίδιο το υλικό επισημαίνει ότι η συνολική εποχική διάταξη δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για εκτεταμένες χιονοπτώσεις στην Ευρώπη.

Αυτό όμως είναι διαφορετικό από το να πούμε ότι δεν θα χιονίσει στην Ελλάδα.

Ένας χειμώνας μπορεί να ολοκληρωθεί θερμότερος από τον μέσο όρο και παρ’ όλα αυτά να περιλαμβάνει μία ή δύο πολύ ισχυρές ψυχρές εισβολές.

Για χιονοπτώσεις σε πεδινές περιοχές της Ελλάδας απαιτείται πολύ συγκεκριμένος συνδυασμός ψυχρών αερίων μαζών, θέσης των βαρομετρικών συστημάτων και διαθέσιμης υγρασίας. Αυτή η λεπτομέρεια είναι αδύνατο να προβλεφθεί μήνες νωρίτερα.

Η πρώτη εικόνα για τον χειμώνα 2026–2027

Με τα διαθέσιμα στοιχεία στα τέλη Αυγούστου, η πρώτη εικόνα που σχηματίζεται είναι ένας δυνητικά θερμότερος από τα κανονικά ευρωπαϊκός χειμώνας, με αρκετή δραστηριότητα από τον Ατλαντικό και αυξημένο υετικό δυναμικό σε τμήματα της ηπείρου.

Η Ελλάδα πιθανότατα θα βρίσκεται στην περιφέρεια αυτής της μεγάλης κλίμακας κυκλοφορίας, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την αβεβαιότητα.

Το στοιχείο που αξίζει να παρακολουθήσουμε περισσότερο καθώς θα πλησιάζουμε προς τον χειμώνα είναι η εξέλιξη του Πολικού Στροβίλου και της κυκλοφορίας στον Βόρειο Ατλαντικό.

Άλλωστε, ακόμη και το βασικό εποχικό σενάριο επισημαίνει ότι η Ευρώπη παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβολές της κυκλοφορίας του Βόρειου Ατλαντικού σε σχέση με τη Βόρεια Αμερική.

Συμπέρασμα

Αν έπρεπε να κρατήσουμε τέσσερα βασικά στοιχεία από τα σημερινά δεδομένα, θα ήταν τα εξής:

Θερμοκρασία: αυξημένες πιθανότητες για θερμότερο από τα κανονικά χειμώνα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Βροχοπτώσεις: πιθανή αυξημένη δραστηριότητα βαρομετρικών χαμηλών και περισσότερο διαθέσιμος υετός σε αρκετές περιοχές.

Χιόνια: δυσκολότερο σκηνικό στα χαμηλά και μεσαία υψόμετρα της Ευρώπης, χωρίς όμως να αποκλείονται ισχυρά επεισόδια.

Ελλάδα: προς το παρόν δεν υπάρχει αξιόπιστο σήμα για ακραία ψυχρό ή ιδιαίτερα χιονοφόρο χειμώνα. Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος θα μπορούσαν όμως να αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον εφόσον επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις εξασθένησης του Πολικού Στροβίλου.

Οι επόμενες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων μέσα στο φθινόπωρο θα είναι πολύ σημαντικότερες για να αρχίσουμε να σχηματίζουμε σαφέστερη εικόνα ειδικά για την Ελλάδα.

Πηγή: meteo24news.gr