Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες και για το... φθινόπωρο

Η ζέστη επιμένει ωστόσο φαίνεται πως η Μεσόγειος κρύβει... εκπλήξεις

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες και για το... φθινόπωρο
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  • Το καλοκαιρινό κύμα ζέστης συνεχίζεται με υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια της Ελλάδας.
  • Αναμένεται προσωρινή πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά στη συνέχεια επιστρέφει ισχυρός καύσωνας έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.
  • Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με μελτέμια 7-10 μποφόρ, ιδιαίτερα στη νότια Κρήτη, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών.
  • Η θερμότητα και οι δυνατοί άνεμοι δημιουργούν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών στις νοτιότερες περιοχές της χώρας.
  • Το φθινόπωρο αναμένεται αυξημένη ατμοσφαιρική αστάθεια με έντονες καταιγίδες λόγω της θερμότητας που έχει αποθηκευτεί στη Μεσόγειο.
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Το καλοκαιρινό κύμα ζέστης συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα, με υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Αν και από την Παρασκευή και μέσα στο Σάββατο αναμένεται προσωρινή πτώση της θερμοκρασίας, ένα νέο ισχυρό κύμα καύσωνα θα επανέλθει, διατηρώντας τον υδράργυρο σε υψηλά επίπεδα έως τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν δυνατοί τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να περιορίζουν την άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα βουνά της βόρειας και βορειοανατολικής ηπειρωτικής χώρας, εξαιτίας της αστάθειας στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς, ενισχυόμενοι σε 5-6 μποφόρ, ενώ από αύριο το μελτέμι θα επιστρέψει στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Την Παρασκευή και το Σάββατο, οι εντάσεις των ανέμων θα φτάσουν στα 7-8 μποφόρ, με ιδιαίτερη προσοχή στη νότια Κρήτη όπου το μελτέμι θα λειτουργήσει ως καταβάτης, προκαλώντας εντάσεις έως και10 μποφόρ.

Η χώρα βρίσκεται υπό την επιρροή θερμών αερίων μαζών που προέρχονται από τις ακτές της βόρειας Αφρικής και ακολουθούν βορειοανατολική πορεία. Παρά τη μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας σε ανατολική και βόρεια Ελλάδα την Παρασκευή και το Σάββατο, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, με τη δυτική και νότια Ελλάδα να φτάνει τους 38-40 βαθμούς Κελσίου.

Η ενίσχυση των ανέμων από το ύψος της Σκύρου και νοτιότερα θα αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ειδικά στις νοτιότερες περιοχές της Κρήτης όπου οι άνεμοι θα είναι και ξεροί. Η αυξημένη θερμοκρασία σε συνδυασμό με τις μεταβολές των μελτεμιών στο Αιγαίο δημιουργεί συνθήκες υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές.

Πρώτες ενδείξεις για τον καιρό του φθινοπώρου

Καθώς το φθινόπωρο πλησιάζει, προβλέπεται αυξημένη ατμοσφαιρική αστάθεια στην περιοχή μας. Η θερμότητα που έχει αποθηκευτεί στη Μεσόγειο ενδέχεται να προκαλέσει έντονες κακοκαιρίες με βροχές και καταιγίδες τους φθινοπωρινούς μήνες, σηματοδοτώντας μια πιο δραματική αλλαγή στο καιρικό σκηνικό σε σχέση με το καλοκαίρι.

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