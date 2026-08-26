Καιρός: Επιμένει ο καύσωνας με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 βαθμούς - Από αύριο μικρή «ανάσα»

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου

Ελένη Ευστρατίου

Καιρός: Επιμένει ο καύσωνας με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 39 βαθμούς - Από αύριο μικρή «ανάσα»
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  • Η θερμοκρασία σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου θα φτάσει έως και τους 39-40 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.
  • Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς μεταβλητοί στα ηπειρωτικά και δυτικοί βορειοδυτικοί 3-6 μποφόρ στα πελάγη.
  • Σε περιοχές όπως Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία και Αττική αναμένονται θερμοκρασίες από 35 έως 39 βαθμούς Κελσίου με λίγες τοπικές νεφώσεις και όμβρους στα ορεινά.
  • Αύριο Πέμπτη 27 Αυγούστου η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά, με γενικά αίθριο καιρό και λίγες τοπικές νεφώσεις.
  • Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι πιθανώς τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4-7 μποφόρ.
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Δοκιμάζει αντοχές ο καιρός και σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, με τις θερμοκρασίες καύσωνα να συνεχίζονται ανοδικά και να φτάνουν έως και τους 39, κατά τόπους 40 βαθμούς Κελσίου.

Συνολικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατεί ηλιοφάνεια, όμως αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, με μικρή πιθανότητα να εμφανιστούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Ο καιρός στην Ελλάδα την Τετάρτη 26 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία παροδικές νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 31, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 27 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικά μεμονωμένοι όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά.

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