Καιρός: Super El Niño, έρχεται το πιο ανησυχητικό σημάδι - «Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη»

Τα νερά του κεντρικού και ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού καταγράφουν θερμοκρασίες σημαντικά υψηλότερες από τους ιστορικούς μέσους όρους, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις κλιματολόγων και μεγάλων διεθνών μετεωρολογικών κέντρων. Το φαινόμενο που είναι γνωστό ως Super El Niño ενισχύεται με ανησυχητική ένταση, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις που πραγματοποιούνται τόσο μέσω δορυφόρων όσο και μέσω του παγκόσμιου δικτύου ωκεάνιων σημαδούρων.

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας έχει ξεπεράσει τους ιστορικούς μέσους όρους κατά περισσότερο από 2,5 ή ακόμη και 2,7 βαθμούς Κελσίου σε κρίσιμες περιοχές του ωκεανού.

Αν και μια μεταβολή λίγων βαθμών μπορεί να φαίνεται μικρή σε μη ειδικούς, μια τέτοια αύξηση αρκεί για να διαταράξει τις λεπτές ατμοσφαιρικές ισορροπίες σε ολόκληρο τον πλανήτη, προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Ξηρασίες, πλημμύρες και πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία

Η ενίσχυση του Super El Niño μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την οικονομία σε παγκόσμια κλίμακα.

Σε περιοχές όπως η Αυστραλία, η Ινδονησία και μεγάλα τμήματα της νοτιοανατολικής Αφρικής, το φαινόμενο μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και αυξημένο κίνδυνο μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Αντίθετα, στις ακτές της Νότιας Αμερικής, ιδιαίτερα στο Περού και τον Ισημερινό, αλλά και στις νότιες ΗΠΑ, μπορεί να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις και σοβαρές πλημμύρες.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν παράλληλα οικονομικές συνέπειες. Η μείωση της αγροτικής παραγωγής σε βασικά προϊόντα, όπως ρύζι, καφές, ζάχαρη και σιτάρι, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων στις διεθνείς αγορές.

Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η υπερβολική θερμότητα επιταχύνει τη λεύκανση των κοραλλιογενών υφάλων, ενώ τα ψάρια μετακινούνται προς ψυχρότερα νερά, επηρεάζοντας τα αλιευτικά αποθέματα και τις τοπικές οικονομίες που εξαρτώνται από την αλιεία.

Οι ειδικοί προειδοποιούν: «Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη»

Σύμφωνα με προσομοιώσεις βασισμένες στα κυριότερα κλιματικά μοντέλα, η κορύφωση του φαινομένου ενδέχεται να μην έχει ακόμη σημειωθεί, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για τους επόμενους μήνες.

Ο συνδυασμός της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης του πλανήτη με την ενέργεια που απελευθερώνεται από ένα ισχυρό El Niño θα μπορούσε να οδηγήσει τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται, επομένως, να αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για την ανθεκτικότητα των υποδομών, την παγκόσμια γεωργική παραγωγή και την ικανότητα των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικές κρίσεις που ενδέχεται να γίνονται συχνότερες και εντονότερες.

Τι είναι το Super El Niño και γιατί προκαλεί ανησυχία

Το El Niño είναι ένα φυσικό, περιοδικό κλιματικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστη θέρμανση των επιφανειακών υδάτων του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού.

Όταν όμως η θέρμανση ξεπερνά συγκεκριμένα θερμοκρασιακά όρια και διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για Super El Niño, μια σπάνια και ιδιαίτερα ισχυρή μορφή του φαινομένου.

Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου επεισοδίου δεν περιορίζονται στον Ειρηνικό. Η εξασθένηση ή ακόμη και η πλήρης αντιστροφή των αληγών ανέμων μπορεί να μεταβάλει την πορεία των αεροχειμάρρων και να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των βροχοπτώσεων σε παγκόσμια κλίμακα.

Παράλληλα, οι ωκεανοί απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας στην ατμόσφαιρα. Για τον λόγο αυτό, τα ισχυρά επεισόδια El Niño συνδέονται συχνά με πολύ υψηλές παγκόσμιες θερμοκρασίες.

Διαβάστε επίσης