Ποιες περιοχές θα «ψηθούν» τις επόμενες ημέρες - Πότε υποχωρεί η ζέστη - Τι είναι το El Nino

Snapshot Η ενίσχυση των βοριάδων από την Παρασκευή αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε ξηρές και θερμές περιοχές.

Το φαινόμενο El Niño προκαλεί ασυνήθιστη θέρμανση των υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό, με πιθανή ένταση «Super El Niño» που επηρεάζει παγκόσμια κλιματικά μοτίβα.

Ισχυρό El Niño μπορεί να προκαλέσει ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές σε κάποιες περιοχές και ακραίες βροχοπτώσεις σε άλλες, επηρεάζοντας γεωργία και θαλάσσια οικοσυστήματα.

Η εξέλιξη του El Niño παρακολουθείται στενά λόγω της αλληλεπίδρασής του με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και των πιθανών ακραίων καιρικών φαινομένων τους επόμενους μήνες. Snapshot powered by AI

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο υδράργυρος στη χώρα, με αρκετές περιοχές να καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, ενώ μικρή αποκλιμάκωση αναμένεται από το τέλος της εβδομάδας.

Ο μετεωρολόγος του MEGA Γιάννης Καλλιάνος ανέφερε ότι για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Ενδεικτικά, στην Πλώρα Ηρακλείου ο υδράργυρος έφτασε τους 40,5 βαθμούς Κελσίου, στο Ελαφονήσι Χανίων τους 40,4, στη Σπάρτη τους 40,3, ενώ στο Κρανίδι Αργολίδας καταγράφηκαν 40 βαθμοί. Στα Πατήσια της Αθήνας η θερμοκρασία έφτασε τους 39,2 βαθμούς.

Η ζέστη αναμένεται να επιμείνει μέχρι και την Πέμπτη, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επηρεάζουν πολλές από τις παραπάνω περιοχές αλλά και άλλες περιοχές χώρας αλλά και τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Πτώση της θερμοκρασίας από Παρασκευή

Η εικόνα αναμένεται να αλλάξει από την Παρασκευή, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν και ο υδράργυρος θα υποχωρήσει. Από τους 38 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί κοντά στους 35 βαθμούς, προσφέροντας μια μικρή ανάσα δροσιάς.

Ωστόσο, η ενίσχυση των βοριάδων δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου θα επικρατήσουν ξηρές και θερμές συνθήκες.

Ισχυροί βοριάδες αναμένονται και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί σε πιο ήπια επίπεδα, χωρίς όμως να απουσιάζει η ζέστη.

Το βλέμμα στραμμένο στον Ειρηνικό - Τι είναι το Super El Nino

Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στον Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς οι θερμοκρασίες των υδάτων σε περιοχές του κεντρικού και ισημερινού Ειρηνικού εμφανίζονται σημαντικά υψηλότερες από τα συνηθισμένα επίπεδα.

Το φαινόμενο El Nino συνδέεται με την ασυνήθιστη θέρμανση των επιφανειακών υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό και μπορεί να επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σε περίπτωση ιδιαίτερα μεγάλης έντασης, γίνεται λόγος για «Super El Nino».

Οι μετρήσεις σε ορισμένες περιοχές του Ειρηνικού δείχνουν αποκλίσεις που ξεπερνούν τους 2,5 βαθμούς Κελσίου από τους ιστορικούς μέσους όρους, γεγονός που έχει προκαλέσει την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας.

Από ξηρασίες μέχρι ακραίες βροχοπτώσεις

Ένα ιδιαίτερα ισχυρό El Nino μπορεί να μεταβάλει τα μοτίβα των βροχοπτώσεων και των θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Ινδονησία και περιοχές της νοτιοανατολικής Αφρικής, ένα ισχυρό επεισόδιο μπορεί να συνδεθεί με παρατεταμένη ξηρασία και μεγαλύτερο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Αντίθετα, σε περιοχές της Νότιας Αμερικής, όπως το Περού και ο Ισημερινός, αλλά και σε τμήματα των ΗΠΑ, μπορεί να εκδηλωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο περιβάλλον. Η γεωργική παραγωγή μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά, με πιθανές συνέπειες στις διεθνείς τιμές βασικών προϊόντων, ενώ προβλήματα μπορεί να προκύψουν και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών μπορεί να επιβαρύνει τους κοραλλιογενείς υφάλους και να οδηγήσει πολλά είδη ψαριών σε μετακίνηση προς ψυχρότερα νερά.

Γιατί υπάρχει ανησυχία για τους επόμενους μήνες

Το ιδιαίτερα ισχυρό El Nino αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς εκδηλώνεται σε έναν πλανήτη που ήδη θερμαίνεται λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Η επιπλέον θερμότητα που μεταφέρεται από τον ωκεανό στην ατμόσφαιρα μπορεί να ενισχύσει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και να ευνοήσει την εμφάνιση ακραίων καιρικών συνθηκών.

Οι επιστήμονες εξετάζουν πλέον με προσοχή τα κλιματικά μοντέλα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η κορύφωση του φαινομένου μπορεί να μην έχει ακόμη σημειωθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για την εξέλιξη των θερμοκρασιών και των καιρικών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το El Niño, πάντως, δεν αποτελεί ένα φαινόμενο που επηρεάζει μόνο τον Ειρηνικό. Μέσω των αλλαγών στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία και στους αεροχειμάρρους, οι επιπτώσεις του μπορούν να φτάσουν σε πολύ μακρινές περιοχές, μεταβάλλοντας τις συνθήκες θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων.

Έτσι, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη μία περίοδο έντονης ζέστης και αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, η διεθνής επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί παράλληλα ένα μεγαλύτερο κλιματικό φαινόμενο, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει τον καιρό σε πολλές γωνιές του πλανήτη τους επόμενους μήνες.

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