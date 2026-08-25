Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

Τα... δόντια του δείχνει το καλοκαίρι πριν αποχωρήσει, τουλάχιστον ημερολογιακά

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει
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  • Οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου, με έντονη ζέστη κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.
  • Το απόγευμα προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
  • Το μελτέμι στο Αιγαίο θα ενισχυθεί έως 7 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών ειδικά σε νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές.
  • Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς με μέτριους έως ισχυρούς βοριάδες, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φθάσει τους 34 βαθμούς με ηλιοφάνεια και θαλάσσια αύρα.
  • Από το Σάββατο αναμένεται επανεμφάνιση ισχυρής ζέστης και ενίσχυση μελτεμιών, με πιθανές θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς και βοριάδες που στη νότια Κρήτη θα ξεπεράσουν τα 10 μποφόρ.
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Ο καιρός στην Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει έντονη ζέστη, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ το απόγευμα ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από νωρίς το πρωί καταγράφονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες στα μεγάλα αστικά κέντρα παραμένουν υψηλές και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δημιουργώντας αίσθημα δυσφορίας. Οι πολύ θερμές αέριες μάζες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την περιοχή για τα επόμενα 24ωρα, με μια μικρή υποχώρηση την Παρασκευή και το Σάββατο, ιδιαίτερα στις περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο.

Αργά το μεσημέρι σήμερα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα. Τις επόμενες ημέρες η χώρα θα χωριστεί σε δύο ζώνες: η έντονη ζέστη θα επικεντρωθεί στα δυτικά και νότια τμήματα, ενώ στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα αναμένεται σχετική μείωση θερμοκρασιών και υγρασίας.

Ενίσχυση βοριάδων και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Το μελτέμι στο Αιγαίο θα ενισχυθεί, φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων να προβλέπεται γύρω στην Πέμπτη και Παρασκευή. Η συνύπαρξη υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών βοριάδων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα στα νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου το απόγευμα, ενώ οι βοριάδες θα πνέουν με μέτρια έως ισχυρή ένταση, επιτείνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς τις επόμενες ημέρες.

Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα και θαλάσσια αύρα θα επικρατήσουν, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.

Έρχεται και δεύτερο κύμα ζέστης

Αύριο αναμένεται σταδιακή κάμψη της θερμής αέριας μάζας στα δυτικά και νότια τμήματα, με μικρή ανακούφιση το απόγευμα και κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή. Ωστόσο, από το Σάββατο η ζέστη θα επανέλθει σε υψηλά επίπεδα, συνοδευόμενη από ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο.

Στα δυτικά και νότια τμήματα, οι θερμοκρασίες πιθανόν να ξεπεράσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, με το μελτέμι να λειτουργεί ως λίβας, αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο πυρκαγιών. Στη νότια Κρήτη, οι βοριάδες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 10 μποφόρ τις επόμενες ημέρες.

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