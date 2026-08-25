Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα

Snapshot Ο Σεπτέμβριος στην Ελλάδα θα έχει δυναμικό και «διπρόσωπο» καιρό, με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η ζέστη οφείλεται στην κυριαρχία των αντικυκλώνων και στην υπερθέρμανση της Μεσογείου, με επιφανειακά νερά έως 5°C πάνω από το φυσιολογικό.

Η ενεργοποίηση του «Ισλανδικού Χαμηλού» στον Βόρειο Ατλαντικό θα φέρει ψυχρότερα συστήματα που θα συγκρουστούν με τη θερμή Μεσόγειο, δημιουργώντας έντονες καταιγίδες.

Οι βροχοπτώσεις αναμένονται υψηλότερες από το φυσιολογικό, προκαλώντας απότομες διακοπές στις ηλιόλουστες ημέρες.

Οι πολίτες πρέπει να προετοιμαστούν για έναν Σεπτέμβριο με παρατεταμένη ζέστη και ενδεχόμενους κινδύνους από ισχυρές καταιγίδες. Snapshot powered by AI

Με ένα άκρως δυναμικό και «διπρόσωπο» πρόσωπο αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ο φετινός Σεπτέμβριος στη χώρα μας, σύμφωνα με τις πρώτες τάσεις που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο (ECMWF).

Παρά το γεγονός ότι ο μήνας αυτός σηματοδοτεί τη φυσιολογική μετάβαση από το καλοκαίρι προς το φθινόπωρο, τα κλιματικά δεδομένα δείχνουν ότι η θερμή περίοδος αρνείται να παραδώσει εύκολα τα όπλα.

Παρατεταμένη ζέστη με «καύσιμο» τη θερμή Μεσόγειο

Ο χάρτης των θερμοκρασιακών αποκλίσεων αποκαλύπτει μια ξεκάθαρη εικόνα για το ξεκίνημα του μήνα.

Η Ελλάδα, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της νότιας και κεντρικής Ευρώπης, «κοκκινίζει» αισθητά. Αυτό μεταφράζεται σε θερμοκρασίες που θα κυμανθούν σταθερά και αισθητά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η αιτία της εμμονικής αυτής ζέστης εντοπίζεται στην κυριαρχία των αντικυκλώνων, αλλά και σε έναν εξαιρετικά κρίσιμο παράγοντα: τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Μετά από ένα φλεγόμενο καλοκαίρι, τα επιφανειακά νερά της περιοχής μας έχουν αποθηκεύσει τεράστια ποσά θερμότητας, καταγράφοντας τιμές ακόμη και 5°C υψηλότερες από το κανονικό. Η θάλασσα θα λειτουργήσει ως μια τεράστια θερμική αποθήκη, τροφοδοτώντας την ατμόσφαιρα με ζέστη και συντηρώντας το καλοκαιρινό σκηνικό.

Η κάθοδος του Ατλαντικού και ο κίνδυνος ισχυρών καταιγίδων

Η πραγματική ανατροπή, ωστόσο, ενδέχεται να έρθει από τον Βόρειο Ατλαντικό. Η αναμενόμενη ενεργοποίηση και εδραίωση του «Ισλανδικού Χαμηλού» θα ανοίξει τον δρόμο για διαδοχικές βαρομετρικές δοκιμασίες προς την Ευρώπη.

Όταν αυτά τα ψυχρότερα, ωκεάνια συστήματα φτάσουν στην περιοχή μας, θα έρθουν αντιμέτωπα με την υπερθερμασμένη Μεσόγειο και τις θερμές αέριες μάζες.

Αυτή η έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση αποτελεί το ιδανικό «κοκτέιλ» για την εκδήλωση έντονων και τοπικά επικίνδυνων φαινομένων.

Οι προγνώσεις δείχνουν ότι οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να είναι πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, προκαλώντας απότομες διακοπές στις ηλιόλουστες ημέρες.

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για έναν Σεπτέμβριο γεμάτο αντιθέσεις. Από τη μία πλευρά, η ζέστη θα επιμείνει, δίνοντας την αίσθηση ότι το καλοκαίρι παρατείνεται. Από την άλλη, η απότομη είσοδος των πρώτων φθινοπωρινών διαταραχών κρύβει κινδύνους για ισχυρές καταιγίδες.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

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