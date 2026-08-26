Καιρός: Νέος «θερμικός θόλος» θα σαρώσει την Ελλάδα - Πότε κορυφώνεται το ακραίο κύμα ζέστης

Snapshot Ένα ισχυρό κύμα ζέστης με θερμοκρασίες έως 42-43°C αναμένεται στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια λόγω θερμικού θόλου πάνω από τη Μεσόγειο.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της θερμής αέριας μάζας που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική, με τις ηπειρωτικές και πεδινές περιοχές να είναι πιο ευάλωτες.

Οι υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες 22-26°C στις αστικές περιοχές μειώνουν τη νυχτερινή δροσιά και επιβαρύνουν τον οργανισμό.

Οι συνθήκες ξηρότητας και η θερμότητα αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω χρήσης κλιματιστικών.

Η κορύφωση του κύματος ζέστης αναμένεται από Πέμπτη έως Σάββατο, με σταδιακή υποχώρηση να ακολουθεί, αλλά με παρατεταμένη ζέστη σε ορισμένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Νέο ισχυρό κύμα ζέστης βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ένας εκτεταμένος «θερμικός θόλος» (heat dome) αναπτύσσεται πάνω από τη Μεσόγειο και επηρεάζει τη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε μια από τις θερμότερες ζώνες του συστήματος.

Το νέο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών αποτελεί το έκτο ισχυρό κύμα ζέστης της φετινής σεζόν και αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητό τις επόμενες ημέρες, καθώς θερμές αέριες μάζες μετακινούνται προς τα Βαλκάνια.

Οι θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές αναμένεται να κινηθούν στους 38-40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τους 40°C και να αγγίξουν τους 42-43°C, ιδιαίτερα σε πεδινές και ηπειρωτικές περιοχές.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της θερμής εισβολής

Η χώρα μας βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή όπου θα συγκεντρωθεί η θερμότερη αέρια μάζα, καθώς το ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων επεκτείνεται από τη Βόρεια Αφρική προς τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Η θερμή αέρια μάζα αναμένεται να ενισχυθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ανεβάζοντας σημαντικά τον υδράργυρο σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ιδιαίτερα ευάλωτες στη νέα θερμική έξαρση είναι οι ηπειρωτικές και πεδινές περιοχές, όπου η απουσία θαλάσσιας επίδρασης μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Το ισχυρότερο κύμα ζέστης αναμένεται από την Πέμπτη έως το Σάββατο, διάστημα κατά το οποίο οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στα υψηλότερα επίπεδα.

Γιατί ανεβαίνει τόσο πολύ η θερμοκρασία

Η αιτία βρίσκεται σε ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων, το οποίο λειτουργεί σαν ένα τεράστιο «καπάκι» πάνω από την περιοχή.

Ο αέρας που κατέρχεται από τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας συμπιέζεται και θερμαίνεται, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται ολοένα περισσότερη θερμότητα κοντά στην επιφάνεια.

Όσο το σύστημα παραμένει στάσιμο, η θερμότητα συσσωρεύεται και οι θερμοκρασίες αυξάνονται.

Αυτό ακριβώς είναι το φαινόμενο που οι μετεωρολόγοι περιγράφουν ως heat dome ή «θερμικό θόλο».

Δεν θα είναι εύκολες ούτε οι νύχτες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες.

Σε αρκετές αστικές περιοχές οι ελάχιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να παραμείνουν σε επίπεδα της τάξης των 22-26°C, περιορίζοντας σημαντικά τη νυχτερινή δροσιά.

Η απουσία ουσιαστικής πτώσης της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας επιβαρύνει περισσότερο τον οργανισμό, καθώς δεν του επιτρέπει να αποβάλλει εύκολα τη θερμότητα που έχει συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το πρόβλημα είναι εντονότερο στις μεγάλες πόλεις, όπου το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας μπορεί να διατηρεί τις θερμοκρασίες ακόμη υψηλότερες.

Αυξημένος και ο κίνδυνος πυρκαγιών

Η νέα θερμική έξαρση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ξηρότητα αποτελεί ήδη σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την Ελλάδα.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με ξηρούς ανέμους και την περαιτέρω απώλεια υγρασίας από το έδαφος και τη βλάστηση, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Παράλληλα, η παρατεταμένη ζέστη αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη χρήση κλιματιστικών και, κατά συνέπεια, τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Πότε αναμένεται η κορύφωση

Το θερμότερο διάστημα αναμένεται από την Πέμπτη έως το Σάββατο, όταν η θερμή αέρια μάζα θα βρίσκεται στην ισχυρότερη φάση της.

Στη συνέχεια, η θερμική έξαρση αναμένεται να αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, καθώς το πεδίο υψηλών πιέσεων θα μετατοπίζεται και θα αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας.

Ωστόσο, η υποχώρηση δεν αναμένεται να είναι απότομη. Η ζέστη θα επιμείνει για αρκετές ημέρες σε τμήματα της χώρας, πριν υπάρξει σταδιακή αποκλιμάκωση.

Η νέα θερμή εισβολή υπενθυμίζει, πάντως, ότι ο Αύγουστος μπορεί να κλείσει με ένα ακόμη ισχυρό επεισόδιο ακραίων θερμοκρασιών, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο της θερμής αέριας μάζας που κινείται προς τα Βαλκάνια.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

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