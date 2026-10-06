Ανδρουλάκης: «Η χώρα χρειάζεται αλλαγή» – Οι αιχμές για 120 δόσεις, 13η σύνταξη και ελληνοτουρκικά

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για «αναξιοπιστία και παλινωδίες», υπερασπίστηκε τις οικονομικές προτάσεις του κόμματός του και έθεσε ως στόχο των επόμενων εκλογών την πολιτική αλλαγή.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ανδρουλάκης: «Η χώρα χρειάζεται αλλαγή» – Οι αιχμές για 120 δόσεις, 13η σύνταξη και ελληνοτουρκικά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για αναξιοπιστία και παλινωδίες στα οικονομικά, εθνικά και θεσμικά ζητήματα.
  • Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει δική του πρόταση νόμου για τις 120 δόσεις, παρά την προηγούμενη απόρριψη από την κυβέρνηση.
  • Ο Ανδρουλάκης επανέλαβε τη δέσμευση για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και υποστήριξε παρέμβαση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.
  • Αμφισβήτησε το κυβερνητικό αφήγημα περί «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας ότι η ένταση δεν είχε ουσιαστικά υποχωρήσει.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως στόχο την πολιτική αλλαγή με μια ισχυρή Δημοκρατική Παράταξη και απορρίπτει τα διχαστικά διλήμματα του παρελθόντος.
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Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του το βράδυ της Δευτέρας στο ERTnews, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για αναξιοπιστία και συνεχείς παλινωδίες, τόσο στην οικονομία όσο και στα εθνικά και θεσμικά ζητήματα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε αρχικά στο ζήτημα των 120 δόσεων, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα του έχει καταθέσει επανειλημμένα σχετική τροπολογία στη Βουλή.

«Από το 2022 μιλώ για τις 120 δόσεις», είπε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση απέρριπτε επί χρόνια την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για να επανέλθει τελικά με διαφορετική ρύθμιση. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει δική του πρόταση νόμου με το σχέδιο που θεωρεί αποτελεσματικό.

«Ποιος είναι τελικά ο λαϊκιστής;»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέρριψε και την κριτική ότι οι εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ είναι δημοσιονομικά ακοστολόγητες.

Επανέλαβε τη δέσμευσή του για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και συνέκρινε την πρόταση του κόμματός του με την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει το επίδομα των συνταξιούχων στα 400 ευρώ.

«Αν υπολογίσετε το κόστος, η διαφορά με τη δική μας πρώτη δόση είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, ποιος είναι ο λαϊκιστής;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ παρέμβασης στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, με αξιοποίηση, όπως είπε, ευρωπαϊκών παραδειγμάτων, ενώ επανέφερε και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική.

Αναφέρθηκε ειδικά στην τροπολογία του κόμματος για τη golden visa, σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει, κατά την πενταετή ανανέωση, είτε να τα χρησιμοποιούν για ιδιοκατοίκηση είτε να τα διαθέτουν σε μακροχρόνια μίσθωση, ώστε να επιστρέψουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά.

«Ήρεμα νερά δεν υπήρξαν»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και για τα ελληνοτουρκικά, αμφισβητώντας ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα περί «ήρεμων νερών».

«Τι έγινε ξαφνικά και τα “ήρεμα νερά” έγιναν “φουρτουνιασμένα”;», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είχε πραγματικά υποχωρήσει.

Έφερε ως παραδείγματα τη «Γαλάζια Πατρίδα», την ατζέντα της Τουρκίας για το Κυπριακό, αλλά και όσα έχουν ειπωθεί για την Κάσο, τονίζοντας ότι «ήρεμα νερά δεν υπήρξαν».

Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και άρθρο 86

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί το άρθρο 86 του Συντάγματος για την προστασία υπουργών.

Υποστήριξε ότι, εάν δεν είχε ακολουθηθεί αυτή η πρακτική στις υποθέσεις Καραμανλή για τη σύμβαση 717 και Αυγενάκη - Βορίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «και οι τρεις θα είχαν την τύχη που έχει σήμερα ο κ. Τριαντόπουλος».

Απέρριψε, παράλληλα, την κριτική ότι το ΠΑΣΟΚ λέει «όχι σε όλα», σημειώνοντας ότι για το κόμμα του το βασικό ζήτημα είναι η θεσμική λειτουργία και η λογοδοσία.

«Το σενάριο είναι ένα: πολιτική αλλαγή»

Μιλώντας για τις επόμενες εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ξεκάθαρα τον στόχο του ΠΑΣΟΚ.

«Το σενάριο είναι ένα: το σενάριο της πολιτικής αλλαγής», είπε, προσθέτοντας ότι το κόμμα του θα διεκδικήσει μια «προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση» που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ.

Όπως υποστήριξε, για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται «μια ισχυρή Δημοκρατική Παράταξη, με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία και ανανέωση», εκτιμώντας ότι κόμματα διαμαρτυρίας ή «one man show» δεν μπορούν να αποτελέσουν πραγματική κυβερνητική εναλλακτική.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε εκ νέου κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου, κάνοντας λόγο για ένα «περίκλειστο σύστημα» που, όπως είπε, παράγει διαφθορά, ατιμωρησία και απόσταση από την κοινωνία.

«Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη τοξικότητα»

Ερωτηθείς για τα διλήμματα «Μητσοτάκης ή χάος» και «ή εμείς ή κανείς», ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η χώρα δεν χρειάζεται «άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα».

Υποστήριξε ότι τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας επένδυσαν σε διχαστικά και εκβιαστικά διλήμματα, τα οποία, όπως είπε, ανήκουν στο παρελθόν.

Για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, τέλος, ξεκαθάρισε ότι η ένταξη νέων στελεχών θα γίνεται μέσα σε ένα «βασικό ηθικό πλαίσιο», αποκλείοντας πρόσωπα που, κατά την κρίση του, έχουν βλάψει το δημόσιο συμφέρον ή έχουν λειτουργήσει εις βάρος της δημοκρατίας.

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