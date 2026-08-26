Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Κυριακή - Αντικυκλωνική έξαρση και ισχυροί άνεμοι

Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο και μεταφορά πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Βορειοδυτική Αφρική συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Όπως τονίζει αύριο Πέμπτη, αναμένεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις απογευματινές ώρες στην ηπειρωτική χώρα, με τα φαινόμενα να εστιάζονται κατά κύριο λόγο στους ορεινούς όγκους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί με ένταση 4 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Σε ό,τι αφορά τον υδράργυρο, οι μέγιστες τιμές θα παρουσιάσουν κάμψη στη Βόρεια και Βορειοανατολική Ελλάδα, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα καθώς και στο Αιγαίο, την ώρα που στις υπόλοιπες περιοχές η ζέστη θα διατηρηθεί αμετάβλητη.

Θερμές μάζες και δυνατοί άνεμοι το τριήμερο

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αλλάζει από την Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (28-30/8). Η αντικυκλωνική έξαρση από τη Βορειοδυτική Αφρική, η οποία συνοδεύεται από ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες και βρίσκεται δυτικά της χώρας, αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα, ακολουθώντας τη μετατόπιση του βαρομετρικού χαμηλού από την Οδησσό προς τον Κόλπο της Αλεξανδρέττας.

Όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, για το συγκεκριμένο τριήμερο οι προσδοκίες για βροχοπτώσεις παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες, σε αντίθεση με τους ανέμους που θα ενισχυθούν αισθητά, επηρεάζοντας κυρίως την ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα. Στο πεδίο της θερμοκρασίας η τελική εικόνα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη πλήρως. Ορισμένες περιοχές θα εξασφαλίσουν ανάσες δροσιάς ενώ άλλες όχι, με τη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στην κατηγορία των περιοχών όπου οι υψηλές τιμές θα επιμείνουν.

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