Ραγδαία αλλαγή του καιρού από τις 4 Σεπτεμβρίου - Τέλος ο καύσωνας - Τι αναφέρουν GFS & ECMWF

Τι αναφέρουν τα μετεωρολογικά μοντέλα 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ραγδαία αλλαγή του καιρού από τις 4 Σεπτεμβρίου - Τέλος ο καύσωνας - Τι αναφέρουν GFS & ECMWF
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Μια πρώτη εικόνα διαφαίνεται σχετικά με τον καιρό των πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό.

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε και δημοσιεύεται στο youweather.com αναφέρονται τα εξής:

Βάσει GFS & ECMWF Ensembles (26/08/2026)

Το διάστημα 27 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου 2026 χαρακτηρίζεται από:

  1. Θερμοκρασία σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές το διάστημα 27 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου - τοπικά έως τους 39-40 βαθμούς Κελσίου. Εξαίρεση αποτελεί η 29η Αυγούστου όπου αναμένεται σύντομη αλλά απότομη πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 6-8 βαθμών Κελσίου - αυξημένη πιθανότητα για τοπικά έντονες καταιγίδες το βράδυ της 29ης Αυγούστου/ξημερώματα 30ης Αυγούστου σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και τις πέριξ του Θερμαϊκού περιοχές.
  2. Σημαντική μεταβολή του καιρού μετά τις 4 Σεπτεμβρίου με πτώση της θερμοκρασίας και γενικευμένες βροχές - τοπικά έντονες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά το διήμερο 4-5 Σεπτεμβρίου.

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