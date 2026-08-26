Καιρός: Πάνω από 41℃ σήμερα η θερμοκρασία σε Καρδίτσα, Σπάρτη, Γύθειο – Οι 8 περιοχές που «έβρασαν»

Η ζέστη έχει γίνει πλέον αβάσταχτη, με τον υδράργυρο να «σκαρφαλώνει» πάνω από τους 41℃ και την υγρασία να κάνει την ατμόσφαιρα ακόμη πιο βαριά. Αυτό το αφόρητο «κοκτέιλ» έχει εγκατασταθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον καύσωνα να επιμένει και την Τετάρτη (26/08). Από την Καρδίτσα μέχρι τη Λακωνία, οι θερμοκρασίες έφτασαν σε ακραία επίπεδα, μετατρέποντας την ημέρα σε δοκιμασία για κατοίκους και επισκέπτες.

Οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες που κατεγράφησαν την Τετάρτη 26 Αυγούστου:

Καρδίτσα – Κέντρο πόλης: 41,3℃

Αιγιές Γυθείου: 41,3℃

Κροκεές Λακωνίας: 41,2℃

Σπάρτη: 41,1℃

Τρίκαλα: 41,0℃

Σκάλα Λακωνίας: 40,9℃

Στεφανιά Λακωνίας: 40,7℃

Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας: 40,3℃

Συνολικά, 10 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασία ίση ή μεγαλύτερη των 40℃, ενώ 129 σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37℃.

Σύμφωνα με το γράφημα του Σάκη Αρναούτογλου, οι υψηλές θερμοκρασίες αποτυπώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στη Γόρτυνα Ηρακλείου ο υδράργυρος έφτασε τους 38,7℃, ενώ, στη Θήβα τους 38,2℃ και στις Σέρρες – Θερμά τους 37,7℃. Υψηλές ήταν οι θερμοκρασίες και σε άλλες περιοχές, με 35,2℃ στην Άρτα, 35,1℃ στη Ζάκυνθο και 34,6℃ στην Κω.

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