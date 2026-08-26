Καιρός: Το πρόσκαιρο pushback του καύσωνα και ο ψευδονοτιάς - Εντυπωσιακή διαφορά

Snapshot Ο καύσωνας συνεχίζεται στα ηπειρωτικά και τη δυτική Ελλάδα έως την Παρασκευή, με θερμοκρασίες υψηλές ειδικά στα δυτικά.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής, δροσερός αέρας από τη Μαύρη Θάλασσα θα προκαλέσει προσωρινή υποχώρηση του καύσωνα στα ανατολικά, ιδίως στο Αιγαίο και τη Θεσσαλονίκη.

Το Σάββατο θα υπάρξει εντυπωσιακή θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ελλάδας, με τη δυτική να παραμένει ζεστή και την ανατολική να έχει φυσιολογικές ή χαμηλότερες θερμοκρασίες για την εποχή.

Η Πίνδος λειτουργεί ως φυσικό φράγμα, εμποδίζοντας τον ψυχρό αέρα να επηρεάσει τα δυτικά, ενώ ο ψευδονοτιάς δημιουργείται από ΒΑ ανέμους που στρέφονται νότιοι μέσα στον κόλπο της Χαλκιδικής.

Από τη Δευτέρα αναμένεται νέα αύξηση της θερμοκρασίας και επανεμφάνιση του καύσωνα. Snapshot powered by AI

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού αλλά προσωρινά και από Δευτέρα έρχεται νέα θερμή εισβολή.

Σύμφωνα με το Weather Analysis Greece:

Τόσο σήμερα όσο και αύριο Πέμπτη αλλά και Παρασκευή, ο καύσωνας συνεχίζεται ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και την δυτική χώρα.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής, ένα τμήμα δροσερού αέρα από την Μαύρη Θάλασσα, θα κάνει ένα πρόσκαιρο Pushback στην πύρινη γλώσσα, κρατώντας την δυτικά της Πίνδου, όπου εκεί ο καύσωνας θα συνεχιστεί.

Η οπισθοχώρηση αυτή θα γίνει αντιληπτή με την ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, οι οποίοι θα ρίξουν αισθητά την θερμοκρασία σε ευχάριστα επίπεδα μέσα στο Σάββατο. Υποχώρηση της κάψας θα έχουμε και στην Θεσσαλονίκη, καθώς θα φυσήξει πολύ δυνατή μπουκαδούρα τα μεσημέρια της Παρασκευής και του Σαββάτου, άνεμος ο οποίος θα φτάσει και τα 5 μποφόρ στον Θερμαικό.

Ο ψευδονοτιάς αυτός θα είναι στην ουσία οι δροσεροί ΒΑ άνεμοι που θα έρχονται από το Θρακικό, και συναντόντας τα πόδια της Χαλκιδικής θα 'στρίβουν' σε νότιοανατολικούς μέσα στον κόλπο.

Το εντυπωσιακό θα είναι η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ελλάδας, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο: Η δυτική Ελλάδα θα βιώνει συνθήκες καύσωνα, καθώς η Πίνδος θα λειτουργεί σαν ένα φυσικό τείχος το οποίο θα εμποδίζει τον κρύο αέρα να επηρεάσει τα δυτικά, ενώ στην ανατολική η θερμοκρασία θα βρίσκεται στα φυσιολογικά έως και κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα(!)

Η γλώσσα αυτή δροσιάς πάντως, φαίνεται πως θα είναι πρόσκαιρη, καθώς από Δευτέρα, η θερμοκρασία ανεβαίνει εκ νέου και η ζέστη επανέρχεται.

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