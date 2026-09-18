Νίσυρος: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στο Πάλοι

Επιχειρούν 13 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 εναέρια μέσα

Ελένη Ευστρατίου

Νίσυρος: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στο Πάλοι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη φωτιά στην περιοχή Πάλοι της Νισύρου επιχειρούν 13 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 2 οχήματα.
  • Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
  • Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις.
  • Υδροφόρες του νησιού παρέχουν επιπλέον συνδρομή στην κατάσβεση.
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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάλοι στη Νίσυρο, το μεσημέρι της Παρασκευής 18/9.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και αυτή την ώρα επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχεται από από υδροφόρες του νησιού.

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