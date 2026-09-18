Νίσυρος: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στο Πάλοι

Snapshot Στη φωτιά στην περιοχή Πάλοι της Νισύρου επιχειρούν 13 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 2 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις.

Υδροφόρες του νησιού παρέχουν επιπλέον συνδρομή στην κατάσβεση. Snapshot powered by AI

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάλοι στη Νίσυρο, το μεσημέρι της Παρασκευής 18/9.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και αυτή την ώρα επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχεται από από υδροφόρες του νησιού.

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