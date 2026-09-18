Βάρη: Ποινική δίωξη στην οικογένεια Τσιτσιπά για την επίθεση σκύλων σε τρεις πολίτες

Ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος προσώπου από την οικογένεια του Στέφανου Τσιτσιπά, μετά την επίθεση των σκύλων τους σε τρεις πολίτες στην περιοχή της Βάρης.

Η δίωξη αφορά τα αδικήματα της πρόκλησης σωματικής βλάβης διά παραλείψεως, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και της μη λήψης μέτρων για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Η επίθεση

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν τα δύο μεγαλόσωμα σκυλιά της οικογένειας βγήκαν από το σπίτι στην οδό Υπάτης στη Βάρη και επιτέθηκαν σε τρία άτομα που βρίσκονταν στο δρόμο.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Υπάτης 25 και Πίστεως στη Βούλα. Τα δύο σκυλιά επιτέθηκαν αρχικά σε μία γάτα και στη συνέχεια σε έναν άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι και μετέβη αρχικά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο Φάληρο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Αγάπης 19, στο σημείο έφτασε συγγενικό πρόσωπο του πρώτου τραυματία. Η γυναίκα δέχθηκε επίθεση από το ένα από τα δύο σκυλιά και τραυματίστηκε επίσης στο αριστερό χέρι.

Σε τρίτο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε σε χρόνο που δεν έχει προσδιοριστεί, τα σκυλιά επιτέθηκαν σε ακόμη μία γυναίκα. Η γυναίκα υπέστη τραύματα στο αριστερό χέρι και στον μηρό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε συρραφή των τραυμάτων της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

«Μου δάγκωσαν το χέρι»

Για το περιστατικό μίλησε στο Newsbomb η Τίνα Κασιδόκωστα, υπάλληλος του τμήματος αδέσποτων του δήμου και θύμα της επίθεσης, η οποία περιέγραψε το περιστατικό και ανέφερε ότι στη συνέχεια διακομίστηκε στο ΚΑΤ.

Όπως δήλωσε η Τίνα Κασιδόκωστα στο Newsbomb, ενημερώθηκε νωρίς το πρωί από συγγενικό της πρόσωπο, δημοτικό σύμβουλο, ότι δύο μεγαλόσωμα σκυλιά είχαν επιτεθεί σε γάτα στην περιοχή αλλά και στον ίδιο και σε μια ακόμη γυναίκα.

«Ειδοποιήθηκα από συγγενή μου, δημοτικό σύμβουλο, για δύο λυκόσκυλα που πήγαν να φάνε μία γάτα και στη συνέχεια δάγκωσαν και τον ίδιο», ανέφερε αρχικά.

Η ίδια εξήγησε ότι έφτασε στο σημείο περίπου στις 08:30 και εντόπισε τα δύο ζώα. «Πάω στις 08:30 και τα βρίσκω και μου επιτέθηκαν. Έμεινα ακίνητη, όπως πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά με έριξαν κάτω, με δάγκωσαν στο χέρι και ήμουν ζαλισμένη», είπε χαρακτηριστικά. «Τι θα γινόταν αν με είχαν δαγκώσει στο κεφάλι, όπου πρόσφατα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση», αναρωτιέται.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, στο σημείο πέρασε ο προϊστάμενός της, ο οποίος επενέβη για να απομακρύνει τα σκυλιά και την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας. «Πέρασε ο προϊστάμενός μου και τα έδιωξε και με πήγε στο Κέντρο Υγείας», σημείωσε.

«Θα γίνει καταγγελία»

Η Τίνα Κασιδόκωστα ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, τα δύο σκυλιά φέρονται να ανήκουν στην οικογένεια Τσιτσιπά, ενώ για το περιστατικό αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι τα σκυλιά αυτά ανήκουν στην οικογένεια Τσιτσιπά και αναμένεται οι ιδιοκτήτες να περάσουν από Αυτόφωρο», τόνισε.

Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια βρέθηκε στο σημείο συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας Τσιτσιπά, με το οποίο είχε συνομιλία. Η ίδια ανέφερε ότι γνωστοποίησε πως θα προχωρήσει σε καταγγελία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμεί τη θανάτωση των ζώων.

«Η γυναίκα, που ήταν από το περιβάλλον της οικογένειας, μου απάντησε ότι τα σκυλιά είναι εκπαιδευμένα», αναφέρει. Κατά την ίδια, το συγγενικό πρόσωπο πήγε στο σημείο για να πάρει τα σκυλιά. «Ήρθε να τα πάρει και το ένα μπήκε στο πορτ μπαγκάζ της και το άλλο στο σπίτι», ανέφερε.

Ωστόσο, τα δύο σκυλιά, σύμφωνα με την Τίνα Κασιδόκωστα, βρίσκονται πλέον στο κτηνιατρείο του δήμου ενώ η ίδια μεταβαίνει στο ΚΑΤ.

Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο ζώα βρέθηκαν εκτός του χώρου όπου φυλάσσονταν, καθώς και τις καταγγελίες για την επίθεση.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν αναφορές ότι τα ίδια σκυλιά έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά περαστικών και στο παρελθόν.

Αρνούνται ότι είναι δικά τους

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι τα δύο σκυλιά ανήκουν σε διαφορετικές ιδιοκτήτριες.

Στη σύλληψη προσώπου από την οικογένεια του Στέφανου Τσιτσιπά προχώρησαν αστυνομικοί, μετά την επίθεση δύο σκύλων σε τρία άτομα σε κατοικία στη Βάρη, ενώ οι Αρχές αναζητούσαν και την αδερφή της και μητέρα του γνωστού τενίστα.

Πάντως η οικογένεια Τσιτσιπά διαψεύδει πως της ανήκουν τα δύο σκυλιά που φέρονται να επιτέθηκαν σε τρεις πολίτες στη Βάρη.«

«Όσον αφορά το περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί στη Βάρη, κάτοχος των σκυλιών είναι η κυρία Ιρίνα Κιτάεβα και δεν είναι συγγενής της οικογένειας Τσιτσιπά. Συνελήφθη και κρατείται στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα» τονίζεται σε δήλωση του δικηγόρου της.

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