Μαργαρίτα Παπανδρέου: Το «αντίο» του γιου της, Γιώργου - Την Κυριακή η κηδεία της

Snapshot Η Μαργαρίτα Παπανδρέου απεβίωσε σε ηλικία 103 ετών σήμερα, Παρασκευή.

Ο γιος της, Γιώργος Παπανδρέου, την αποχαιρέτησε χαρακτηρίζοντάς την ως πηγή αγάπης και δύναμης για την οικογένειά τους.

Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου περιγράφεται ως μαχήτρια που έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και πίστη σε αξίες όπως η δικαιοσύνη και η ισότητα των γυναικών. Snapshot powered by AI

Συγκινεί το «αντίο» του Γιώργου Παπανδρέου στη μητέρα του Μαργαρίτα, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή, σε ηλικία 103 ετών.

Ο πρώην πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη».

Στην ανάρτησή του, ενημέρωσε, μάλιστα, ότι η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο, την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Παπανδρέου

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί.

Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών.

Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.

- Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο, την Κυριακή 20/9, στις 10πμ».

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