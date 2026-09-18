Τέλος εποχής: Ο 96χρονος Warren Buffett παραιτείται από πρόεδρος της Berkshire Hathaway

Snapshot Ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από την προεδρία της Berkshire Hathaway μετά από 54 χρόνια ηγεσίας.

Ο Μπάφετ, 96 ετών, θα παραμείνει ως Επίτιμος Πρόεδρος και τα ηνία αναλαμβάνει ο γιος του, Χάουαρντ.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο Μπάφετ ανέφερε την ηλικία του ως βασικό λόγο αποχώρησης, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στο μέλλον της εταιρείας.

Ο Μπάφετ μετέτρεψε την Berkshire Hathaway σε μια από τις πιο πολύτιμες εταιρείες παγκοσμίως και έγινε ο 10ος πλουσιότερος άνθρωπος με περιουσία 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Είναι γνωστός ως «Μαντείο της Ομάχα» και έχει διακριθεί ως εξέχων φιλάνθρωπος. Snapshot powered by AI

Την παραίτησή του, από την προεδρία της Berkshire Hathaway, υπέβαλε την Παρασκευή, ο Γουόρεν Μπάφετ, τερματίζοντας μία πορεία στην ηγεσία της εταιρίας που ξεκίνησε το 1970.

Ο Μπάφετ, 96 ετών, θα παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο για να υπηρετήσει ως Επίτιμος Πρόεδρος, ενώ τα ηνία αναλαμβάνει ο γιος του, Χάουαρντ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 1993.

Στην επιστολή της αποχώρησής του εξήγησε την απόφασή του, θίγοντας και το θέμα της ηλικίας του, σημειώνοντας πως με χιούμορ ότι ο ενός έτους δισέγγονός του «κινείται λίγο πιο γρήγορα από εμένα αυτές τις μέρες». «Ο πατέρας χρόνος πάντα κερδίζει», έγραψε. «Ωστόσο, ήταν γενναιόδωρος μαζί μου. Μου έδωσε την ευκαιρία να δω την Berkshire να φτάνει σε ένα σημείο όπου είμαι πιο σίγουρος από ποτέ για το τι μέλλει γενέσθαι».

Ευρέως αναφερόμενος ως το «Μαντείο της Ομάχα», ο Μπάφετ μετέτρεψε την Berkshire σε μια από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον πλανήτη .

Στην πορεία, έγινε το 10ο πλουσιότερο άτομο στον κόσμο και ένας από τους πιο εξέχοντες φιλάνθρωπους. Σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, η καθαρή του περιουσία ανέρχεται σήμερα σε 145 δισεκατομμύρια δολάρια.