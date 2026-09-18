Φωτιά στη Νίσυρο - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάλοι στο νησί της Νισύρου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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