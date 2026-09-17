Βάρη: Σκυλιά επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τρεις ανθρώπους - Η περιγραφή του θύματος στο Newsbomb

Για το περιστατικό μίλησε στο Newsbomb η Τίνα Κασιδόκωστα, υπάλληλος του τμήματος αδέσποτων του δήμου και θύμα της επίθεσης,

Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

Βάρη: Σκυλιά επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τρεις ανθρώπους - Η περιγραφή του θύματος στο Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
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Επίθεση δύο μεγαλόσωμων σκύλων σε βάρος δύο γυναικών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βάρη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για ζώα που ανήκουν στην οικογένεια γνωστού τενίστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, τα δύο σκυλιά βγήκαν από οικία στην οδό Υπάτης και επιτέθηκαν σε δύο ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Για το περιστατικό μίλησε στο Newsbomb η Τίνα Κασιδόκωστα, υπάλληλος του τμήματος αδέσποτων του δήμου και θύμα της επίθεσης, η οποία περιέγραψε το περιστατικό και ανέφερε ότι στη συνέχεια διακομίστηκε στο ΚΑΤ.

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«Μου δάγκωσαν το χέρι»

Όπως δήλωσε η Τίνα Κασιδόκωστα στο Newsbomb, ενημερώθηκε νωρίς το πρωί από συγγενικό της πρόσωπο, δημοτικό σύμβουλο, ότι δύο μεγαλόσωμα σκυλιά είχαν επιτεθεί σε γάτα στην περιοχή αλλά και στον ίδιο και σε μια ακόμη γυναίκα.

«Ειδοποιήθηκα από συγγενή μου, δημοτικό σύμβουλο, για δύο λυκόσκυλα που πήγαν να φάνε μία γάτα και στη συνέχεια δάγκωσαν και τον ίδιο», ανέφερε αρχικά.

Η ίδια εξήγησε ότι έφτασε στο σημείο περίπου στις 08:30 και εντόπισε τα δύο ζώα. «Πάω στις 08:30 και τα βρίσκω και μου επιτέθηκαν. Έμεινα ακίνητη, όπως πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά με έριξαν κάτω, με δάγκωσαν στο χέρι και ήμουν ζαλισμένη», είπε χαρακτηριστικά. «Τι θα γινόταν αν με είχαν δαγκώσει στο κεφάλι, όπου πρόσφατα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση», αναρωτιέται.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, στο σημείο πέρασε ο προϊστάμενός της, ο οποίος επενέβη για να απομακρύνει τα σκυλιά και την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας. «Πέρασε ο προϊστάμενός μου και τα έδιωξε και με πήγε στο Κέντρο Υγείας», σημείωσε.

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«Θα γίνει καταγγελία»

Η Τίνα Κασιδόκωστα ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, τα δύο σκυλιά φέρονται να ανήκουν στην οικογένεια Τσιτσιπά, ενώ για το περιστατικό αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι τα σκυλιά αυτά ανήκουν στην οικογένεια Τσιτσιπά και αναμένεται οι ιδιοκτήτες να περάσουν από Αυτόφωρο», τόνισε.

Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια βρέθηκε στο σημείο συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας Τσιτσιπά, με το οποίο είχε συνομιλία. Η ίδια ανέφερε ότι γνωστοποίησε πως θα προχωρήσει σε καταγγελία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμεί τη θανάτωση των ζώων.

«Η γυναίκα, που ήταν από το περιβάλλον της οικογένειας, μου απάντησε ότι τα σκυλιά είναι εκπαιδευμένα», αναφέρει.

Κατά την ίδια, το συγγενικό πρόσωπο πήγε στο σημείο για να πάρει τα σκυλιά. «Ήρθε να τα πάρει και το ένα μπήκε στο πορτ μπαγκάζ της και το άλλο στο σπίτι», ανέφερε.

Ωστόσο, τα δύο σκυλιά, σύμφωνα με την Τίνα Κασιδόκωστα, βρίσκονται πλέον στο κτηνιατρείο του δήμου ενώ η ίδια μεταβαίνει στο ΚΑΤ.

Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο ζώα βρέθηκαν εκτός του χώρου όπου φυλάσσονταν, καθώς και τις καταγγελίες για την επίθεση.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν αναφορές ότι τα ίδια σκυλιά έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά περαστικών και στο παρελθόν.

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