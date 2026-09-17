Ένα παραμύθι για την καρδιά από έναν καθηγητή ιατρικής

Δημήτριος Βραχάτης

Ένα παραμύθι για την καρδιά από έναν καθηγητή ιατρικής
ΥΓΕΙΑ
2'
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  • Το παιδικό βιβλίο «Το Μεγάλο Ταξίδι του Αυτοκινήτου-Καρδιά» χρησιμοποιεί την μεταφορά της καρδιάς ως αυτοκινήτου για να εξηγήσει στα παιδιά την αξία της πρόληψης.
  • Η ιστορία διδάσκει τη σημασία της διατροφής, της άσκησης και των υγιεινών συνηθειών, ενώ προειδοποιεί για τις επιβλαβείς συνέπειες του καπνίσματος.
  • Ο συγγραφέας αποφεύγει την ιατρική ορολογία και προσεγγίζει τα παιδιά μέσα από μια ευχάριστη και κατανοητή αφήγηση.
  • Οι γονείς ενθαρρύνονται να διαβάζουν το βιβλίο μαζί με τα παιδιά, προωθώντας τη συλλογική ευαισθητοποίηση για την υγεία.
  • Το βιβλίο στοχεύει να εμφυσήσει στα παιδιά από μικρή ηλικία τη συνειδητοποίηση της φροντίδας της καρδιάς ως μια διαρκή και σημαντική επιλογή ζωής.
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Πώς θα εξηγούσατε σε ένα παιδί τι πρέπει να κάνει για να κρατήσει την καρδιά του δυνατή για μια ζωή; Ένας καθηγητής Ιατρικής βρήκε την απάντηση μέσα από ένα… αυτοκίνητο.

Η καρδιά γίνεται αυτοκίνητο, η ζωή ένας δρόμος με πολλές διαδρομές και ο άνθρωπος πιάνει το τιμόνι από πολύ νωρίς. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα πίσω από το παιδικό βιβλίο «Το Μεγάλο Ταξίδι του Αυτοκινήτου-Καρδιά», του Δημητρίου Βραχάτη, Επεμβατικού Καρδιολόγου – Αρρυθμιολόγου και Επίκουρου Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο συγγραφέας επιλέγει έναν απλό και ευχάριστο τρόπο για να μιλήσει στα παιδιά για κάτι που αφορά όλους: την πρόληψη.

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Μέσα από την περιπέτεια του «Αυτοκινήτου-Καρδιά», έννοιες που για ένα παιδί μπορεί να μοιάζουν δύσκολες αποκτούν εικόνα και νόημα. Η διατροφή, η άσκηση και οι καθημερινές συνήθειες παρουσιάζονται ως επιλογές που επηρεάζουν την πορεία του «οχήματος», ενώ το κάπνισμα και άλλες επιβαρυντικές συμπεριφορές παρουσιάζονται ως παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν φθορά.

Η φιλοσοφία του βιβλίου ξεκινά από μια απλή διαπίστωση: όταν κάποιος κατανοεί πραγματικά γιατί πρέπει να προσέχει την υγεία του, είναι πιθανότερο να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Και αυτή η γνώση, σύμφωνα με τον συγγραφέα, έχει μεγαλύτερη αξία όταν αποκτάται από μικρή ηλικία.

Γι’ αυτό και το βιβλίο δεν χρησιμοποιεί δύσκολη ιατρική ορολογία ούτε προσπαθεί να «διδάξει» στα παιδιά με τον παραδοσιακό τρόπο. Αντίθετα, τα βάζει μέσα σε μια ιστορία, αφήνοντάς τα να ανακαλύψουν μέσα από την περιπέτεια γιατί το αυτοκίνητο που όλοι έχουμε μέσα μας χρειάζεται σωστή φροντίδα.

Και υπάρχει ακόμη ένας… συνοδηγός σε αυτό το ταξίδι: οι γονείς.

Διαβάζοντας την ιστορία μαζί με τα παιδιά τους, μπορούν και οι ίδιοι να ξαναδούν καθημερινές συνήθειες και επιλογές που αφορούν την υγεία. Άλλωστε, η πρόληψη δεν είναι υπόθεση μιας συγκεκριμένης ηλικίας.

Το «Μεγάλο Ταξίδι του Αυτοκινήτου-Καρδιά» είναι, τελικά, ένα παραμύθι με έναν ιδιαίτερο στόχο: να κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν μια ιστορία και, χωρίς καν να το αντιληφθούν, να κρατήσουν μαζί τους ένα μάθημα που μπορεί να τους φανεί πολύτιμο πολλά χρόνια αργότερα.

Γιατί, όπως και στον δρόμο, έτσι και στην υγεία, σημασία δεν έχει μόνο ο προορισμός. Έχει και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να ταξιδέψουμε.

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