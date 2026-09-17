Ενόχληση της Τουρκία για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο: «Δεν θα ανεχθούμε παραβιάσεις»

Snapshot Η Τουρκία εκφράζει έντονη δυσφορία για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, θεωρώντας την παραβίαση του μη στρατιωτικού καθεστώτος του νησιού.

Ο Τούρκος εκπρόσωπος Άμυνας επισημαίνει ότι η παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Καστελόριζο είναι αντίθετη με την Ειρηνευτική Συνθήκη του Παρισιού του 1947.

Η Τουρκία προειδοποιεί ότι δεν θα αποδεχτεί τη δημιουργία de facto στρατιωτικών καταστάσεων που παραβιάζουν διεθνείς συμφωνίες στην περιοχή.

Παρά την κριτική, η Τουρκία δηλώνει ότι υποστηρίζει τη διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας και του διαλόγου με την Ελλάδα.

Η Τουρκία καλεί την Ελλάδα να τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και να αποφύγει δραστηριότητες που αλλοιώνουν τον αποστρατικοποιημένο χαρακτήρα των νησιών. Snapshot powered by AI

Στην γραμμή των προκλητικών δηλώσεων του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, που κατηγόρησε την Ελλάδα για στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών, κινήθηκε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.

Ο υποναύαρχος, Ζεκί Ακτούρκ εμφανίστηκε ενοχλημένος με την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. «Παρακολουθήσαμε στενά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού και της αντιπροσωπείας του στο νησί της Μεγίστης, καθώς και τις επαφές τους με τα στρατιωτικά στοιχεία που σταθμεύουν εκεί», είπε ο Τούρκος υποναύαρχος.

«Η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικών πλοίων στο νησί, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει της Ειρηνευτικής Συνθήκης του Παρισιού του 1947 με μη στρατιωτικό καθεστώς, καθώς και η δημόσια επίδειξη αυτών των δυνάμεων κατά τη διάρκεια επισκέψεων υψηλόβαθμου επιπέδου, είναι ασυμβίβαστη με το καθεστώς του νησιού και δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα», σχολίασε ο Ζεκί Ακτούρκ.

Και συνέχισε: «Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης που αντιβαίνει τον μη στρατιωτικό χαρακτήρα της Μεγίστης, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές, είναι ασυμβίβαστες με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν θα γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας. Αν και η χώρα μας υποστηρίζει ότι το Αιγαίο Πέλαγος και η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να αποτελούν περιοχές ειρήνης και σταθερότητας και ότι οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας πρέπει να αναπτύσσονται με βάση την καλή γειτονία και τον διάλογο, η προσέγγιση αυτή δεν σημαίνει ότι θα ανεχθούμε την παραβίαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες ή τη δημιουργία de facto καταστάσεων επί του πεδίου».

Επιπλέον εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας υπογράμμισε: «Καλούμε την Ελλάδα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες και να απέχει από δραστηριότητες που δεν συνάδουν με τον αποστρατικοποιημένο χαρακτήρα των νησιών. Αν και η χώρα μας διατηρεί την εποικοδομητική της στάση υπέρ της καλής γειτονίας και του διαλόγου στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο».

Η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών: «Οξύμωρο να μιλούν για απειλή με ενεργό casus belli»

Η Αθήνα αντέδρασε άμεσα και απάντησε στις προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν για αποστρατικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου δια στόματος του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Παναγιώτη Γιαννακούλια.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί αποσταθεροποίησης, ο κ. Γιαννακούλιας ξεκαθάρισε το αυτόνομο πλαίσιο άσκησης της ελληνικής διπλωματίας: «Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Iσχυρισμοί περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Συμπλήρωσε μάλιστα κατηγορηματικά ότι «η Ελλάδα διασφαλίζει, όπως κάθε χώρα, την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της».

Περνώντας στο σκέλος των τουρκικών αξιώσεων για το καθεστώς των νησιών, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ απέρριψε πλήρως τη σχετική επιχειρηματολογία:

«Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών του Αιγαίου στερούνται νομικού ερείσματος στο Διεθνές Δίκαιο και έχουν κατ’ επανάληψη απορριφθεί κατηγορηματικά στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα, ως κυρίαρχο κράτος, δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμα της σε νόμιμη άμυνα».

Την ίδια ώρα, καυτηρίασε το οξύμωρο της τουρκικής ρητορικής περί «απειλής», φέρνοντας στο προσκήνιο το ισχύον casus belli: «Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως "απειλής" είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμωρος, όταν, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος».

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννακούλια, η προοπτική του διαλόγου παραμένει ανοιχτή, υπό σαφείς ωστόσο όρους: «Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον διάλογο, που όμως προϋποθέτουν πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και αποχή από απειλές και αβάσιμες διεκδικήσεις».