Πολωνία: Απογειώθηκαν μαχητικά έπειτα από πλήγματα ρωσικών drones στην Ουκρανία

Η πολωνική κυβέρνηση σήμανε συναγερμό για δύο περιοχές

Εύη Απολλωνάτου

Πολωνία: Απογειώθηκαν μαχητικά έπειτα από πλήγματα ρωσικών drones στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Πολωνία απέστειλε μαχητικά αεροσκάφη λόγω ρωσικών επιθέσεων με drones στην Ουκρανία.
  • Εξαγγέλθηκε συναγερμός για απειλή αεροπορικής επίθεσης σε δύο περιοχές της ανατολικής Πολωνίας ως προληπτικό μέτρο.
  • Τα αεροδρόμια στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων.
  • Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε εκρήξεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με drones.
  • Δεν υπήρξαν ζημιές σε συνοριακές διελεύσεις της Πολωνίας μετά την επίθεση με drones.
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Η Πολωνία δήλωσε ότι στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν λόγω ρωσικών πληγμάτων με drones στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση εξέδωσε επίσης συναγερμό για απειλή επίθεσης από αέρος στους κατοίκους δύο περιοχών στην ανατολική Πολωνία.

«Αυτά τα μέτρα είναι προληπτικής φύσης και έχουν στόχο την ασφάλιση και προστασία του εναέριου χώρου, ιδίως σε περιοχές παρακείμενες στις απειλούμενες περιοχές», ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων στο Χ.

Τα αεροδρόμια στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ της Πολωνίας ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας, ανέφερε η πολωνική Υπηρεσία Αεροπορικών Υπηρεσιών (PANSA) στο X.

Οι σειρήνες επίθεσης ηχούν στην Πολωνία:

Στο μεταξύ, Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ακούστηκε ο ήχος εκρήξεων μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, στη διάρκεια επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία με drones στη διάρκεια της ημέρας.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, η υπηρεσία φύλαξης των συνόρων της χώρας ανέφερε ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές σε συνοριακές διελεύσεις μετά την επίθεση. Την Κυριακή, ρωσικό drone έπληξε επιβατικό τρένο μόλις δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας.

Στέλνει στρατό στα σύνορα με την Ουκρανία

Η Πολωνία αποφάσισε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία μετά την ρωσική επίθεση της 13ης Σεπτεμβρίου όταν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν σε απόσταση μόλις λίγων χιλιομέτρων από την Πολωνία και ένα από αυτά έπληξε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο–Βαρσοβία και βρισκόταν περίπου 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Στρατιώτες από το 18ο και το 4ο Σύνταγμα Μηχανικού των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ενισχύουν τα συνοριακά σημεία διέλευσης και δημιουργούν παρατηρητήρια και θέσεις φρούρησης.

Στους συνοριοφύλακες έχει δοθεί εντολή να διανέμουν κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα, να ορίσουν καταφύγια και να αξιολογήσουν τις επιλογές για ταχεία εκκένωση του πληθυσμού.Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι τα συνοριακά σημεία διέλευσης θα λειτουργούν υπό ειδικό καθεστώς τους επόμενους μήνες.

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